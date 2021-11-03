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Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması

03.11.2021 20:47
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması

Son dakika kültür sanat haberi... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 2019'un aynı dönemine yakın olduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 2019'un aynı dönemine yakın olduğunu bildirdi.

Alpaslan, Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'ndeki Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitenin 2021-2022 akademik yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AKÜ'nün akademik yılda başarılı çalışmalara imza atacağına inancının tam olduğunu dile getiren Alpaslan, "Üniversitenin çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Rektörümüzün gayretlerini de biliyorum. İnşallah, bu yıl da üniversitemizde çok güzel akademik ve ilmi çalışmaların, yeni bilim adamlarının yetişmesine vesile olur." diye konuştu.

Üniversitenin 2021-2022 Yılı açılış dersinde "Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri ve Önemi"ni anlatan Alpaslan, Türkiye turizminin dünyaya örnek olacak şekilde hızla geliştiğini ve dünya ortalamalarının üstünde büyüyen bir sektör haline geldiğini vurguladı.

Türkiye turizminin 2019 yılında parlak bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Alpaslan, "52 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 34,5 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu da Türk turizm tarihindeki en üst rakamlar oldu. 2019 rakamlarıyla biz, dünyada ziyaretçi sayısı açısından 6'ncı, turizm gelirleriyle de 13'üncü sırada yer aldık."dedi.

Alpaslan, yeni tip koronavirüs salgının 2020 ve 2021 dünyadaki turizm sektörünü olumsuz etkilediğini ve büyük kayıpların yaşandığını belirterek, Türkiye'de sektörün ayakta kalabilmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye'de 2021 yılı Haziran ayında turizm sektörünün hareketli başladığına değinen Alpaslan, şöyle devam etti:

"Rakip olduğumuz ülkelere oranla yüzde 80 gelişme sağladık. 2019 rakamlarını da inşallah, 2022 ve 2023'lerde yakalayacağız. 2021 yılının son 3'üncü dilimini dikkate aldığımızda 2019 yılı rakamlarına yakın gerçekleşti. Yaklaşık 11,5 milyar dolar bir turizm gelirimiz, 15 milyona yakın da ziyaretçiyi de ülkemizde ağırlamış olduk. Ülkemizin, normalleşmeyle ve uygulayacağı politikalarla beraber turizm de çok hızlı bir şekilde 2019 rakamlarını hızla yakalayarak, dünyada ilk 5 ülke arasına rahatlıkla gireceğini ve en önemli aktörlerden birisi olacağını göstermektedir."

" Şanlıurfa'da kazı programı başlattık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından lansmanı yapılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ilişkin de bilgiler veren Alpaslan, "Bölgede Göbeklitepe benzeri en az 12 tane daha tepe var. 'Taştepeler' başlığı altında tarihi ve kültürel varlığımızı zenginleştirip çeşitlendirmiş olacağız. Şanlıurfa'da dünyanın en önemli 5 üniversitesiyle beraber iş birliği yaparak burada bir kazı programı başlattık. İnşallah, yakın gelecekte bunlar, Göbeklitepe gibi her biri ortaya çıkacak. Biz de böyle bir arkeolojik alanı ülkemize ve dünyaya kazandırarak insanlığın hizmetine sunmuş olacağız."

Programda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Alpaslan ve il protokolünce, AKÜ'de profesör unvanı alan, çeşitli branşlarda başarı elde eden akademisyenlere ve üniversiteye katkı veren iş insanlarına belgeleri ile ödülleri verildi.

Programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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