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Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi

19.02.2022 22:20
Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi

Son dakika kültür sanat haberi... Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen anlatımlı konserin orkestra şefliğini Rüstem Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Volkan Ersoy yaptı.

Rejisör yardımcılığını MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer'in üstlendiği konserde, solistler Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Erkoç ve Hasan Berk sahne aldı.

Anlatıcılığını Tolga Erden'in yaptığı programda, MDOB orkestrası ile opera ve bale sanatçıları da sahneye çıktı.

Etkinlikte türkü ve aryalar seslendirildi.

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Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele' konseri verdi Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele' konseri verecek Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

Mersin, Aydın, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele' konseri verdi - Son Dakika


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