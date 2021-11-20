'KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Kültür Sanat › Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika