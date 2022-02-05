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Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı "Kültürler Buluşuyor Konseri" - Son Dakika

Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı "Kültürler Buluşuyor Konseri"

05.02.2022 22:21
Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı "Kültürler Buluşuyor Konseri"

Son dakika kültür sanat haberi: UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı "Kültürler Buluşuyor Konseri" düzenlendi.

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı "Kültürler Buluşuyor Konseri" düzenlendi.

Kırşehir Belediyesince Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Abdal müzik kültüründen gelen mahalli sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Ustalar Müzik Topluluğu ile Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Kırşehir Ustalar Müzik Topluluğu sanatçıları, Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinin "Şirin Kırşehir", "Dertli Anam", "Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber", "Gülüşün Gülden Güzel" türkülerini ve çeşitli bozlaklarını seslendirdi.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği ve Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği korolarının seslendirdiği Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve farklı yörelere ait "Başımda Altın Tacım", "Allı Turnam", "Bu Dağlarda Bağ Olmaz", "Allı Yazma Başında", "Şu Dağlar Ulu Dağlar", "Suda Balık Oynuyor", "İki Büyük Nimetim Var", "Kar Etmez Ahım" ve "Elmaların Yongası" eserleri beğeni topladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sanatçılara hediye takdiminde yaptığı konuşmada, kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında alınmasıyla çeşitli etkinlikler planladıklarını ifade etti.

Konserin de bu etkinliklerden birisi olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları dile getirdi:

"Tarih ve kültür şehri Kırşehir, Anadolu'nun ortasından tüm ülkeye ve dünyaya kültür sanat alanında sesini duyuruyor. Göreve geldiğimizden beri bugünkü program gibi çeşitli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Neşet Ertaş ve Aşık Veysel gibi iki büyük ozanımızı değerlendirerek planladığımız 'Kültürler Buluşuyor Konserimiz' ile bir ilki gerçekleştirerek örnek bir program hazırladık. Bugün burada olan tüm sanatçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı Kültürler Buluşuyor Konseri
Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı Kültürler Buluşuyor Konseri
Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı Kültürler Buluşuyor Konseri
Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı Kültürler Buluşuyor Konseri

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Necip Fazıl Kısakürek, Neşet Ertaş, Kırşehir, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı 'Kültürler Buluşuyor Konseri' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kırşehir'de Neşet Ertaş ve Aşık Veysel temalı "Kültürler Buluşuyor Konseri" - Son Dakika
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