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Son dakika kültür sanat: Geleneksel sanatlar Osmanlı mirası kültür merkezinde hayat bulacak - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Geleneksel sanatlar Osmanlı mirası kültür merkezinde hayat bulacak

26.11.2021 14:22
Son dakika kültür sanat: Geleneksel sanatlar Osmanlı mirası kültür merkezinde hayat bulacak

Son dakika haberine göre Edirne'de geleneksel sanatların yapılacağı "Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi" törenle açıldı.

Edirne'de geleneksel sanatların yapılacağı "Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi" törenle açıldı.

Akademinin Edirnekari, hüsnühat, süpürgecilik, desenleme, sepet örücülüğü, kispet saraciye, mis sabun, çinicilik ve saray mutfağı atölyelerinde çalışmalar yapılmaya başlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, akademinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, merkezin 550 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Atölyelerin Edirne'nin turizmine ve ekonomisine katkı sunacağını belirten Canalp, "Edirne her şeyiyle öyle muhteşem bir kent ki dokunduğunuz her yerden tarih fışkırıyor. Siz bu tarihe dokundukça ve onu yeniden ortaya çıkardıkça hem bugününü hem de geleceğini inşa ettiğimiz bir kent haline geliyor." dedi.

Canalp, turizme ve kültüre yönelik başlatılan ve tamamlanan projeler olduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle son 19 yılda kente kültür ve turizm anlamında birçok yatırım yapıldığını anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle Selimiye Camisi'nin restorasyonuna başlanacağını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"İhalesini gerçekleştirdik, yer teslimini de yapıyoruz. İnşallah ibadete ve ziyaretçilere ara vermeden 2025 yılına kadar Selimiye Camimizin restorasyonunu tamamlayacağız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün eliyle Hasan Sezai Dergahı, Edirne Büyük Sinagogu'nun restorasyonunu tamamladık ve hizmete sunduk. Enez Ayosfoyası Fatih Camisi'nin restorasyonu tamamladık ve kısa zaman sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı ve Mustafa Çelebi Camisi'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eliyle Makedon Kulesi'nin çevre düzenleme ihalesini bugün yapıyoruz. Balkan Savaşları Müzesi olarak hizmet verecek Hıdırlık Tabyası'nın restorasyonunu tamamladık, onun da açılışını gerçekleştireceğiz."

Aksal, Edirne ve ilçelerindeki tarihi yapılarla ilgili restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de yapılan her faaliyette mazi ve atinin buluştuğunu belirtti.

Devecihan Kültür Merkezi'nin Osmanlı döneminde cezaevi olarak kullanıldığını anlatan Gürkan, "Zamanın değişen ruhunu yakalamak budur. Bir zamanlar cezaevi olarak kullanılan bir alan turistik bir destinasyon haline gelmiştir. Günü yorumlamak ve günü geleceğe taşımak budur." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in kültür merkezinin hayat bulmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Geleneksel sanatların merkezin içerisinde oluşturulan atölyelerde canlanacağını aktaran Soytürk, "15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Devecihan, 21. yüzyılda yeniden şehrimizin belleğine yükleniyor. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri atölyeleri ziyaret ederek, usta öğreticilerden bilgi aldı.

Hüsnühat atölyesindeki çalışmaları inceleyen ve deneyimleyen Vali Canalp, hat yazısıyla "zafer" yazdı.

Osmanlı, Turizm, Rumeli, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Geleneksel sanatlar Osmanlı mirası kültür merkezinde hayat bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika kültür sanat: Geleneksel sanatlar Osmanlı mirası kültür merkezinde hayat bulacak - Son Dakika
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