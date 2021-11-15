Son dakika! Oğlunu PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek - Son Dakika

- Oğlunu PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele ile 3 ay önce oğlunu PKK'nın elinden kurtarmayı başarırken, oğlunu askere göndermek için kına etkinliği düzenlerken dağda olan örgüt mensuplarına çağrıda bulundu. Biçer, "Bugün oğlumu asker ediyorum ve asker kınasını yakıp askere göndereceğim. Gelin sizlerde teslim olun, anne ve babanızın kucağına geri dönün" dedi.

Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu M. B. için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılırken, Biçer çiftinin eylemi sürdüğü sırada, oğulları M.B, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olarak ailesiyle buluştu.

3 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçarak ailesine kavuşan M.B, vatani görevi için başvuruda bulunarak başvurusu kabul edildi. Biçer askere gitmeden önce ailesi kendisine asker kınası etkinliği düzenleyerek eline kına yaktı.

Elazığ Caddesi üzerinde bulunan öğretmen evi yerleşkesindeki kafede düzenlenen etkinliğe çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerde Biçer ailesini yalnız bırakmazken, Kına öncesi gazetecilere konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunu askere gönderdiği için çok gururlu olduğunu söyledi.

"Ölünecek ise kendi vatanı ile kendi toprağı için ölünecek"

Eyeleme katıldığı ilk günde oğlunu askere göndereceğini aktardığını belirten anne Biçer, "Oğlum M.B için 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katıldım. Evladımı PKK'dan ve siyasi kolu olan HDP'den söke söke alacağımı söylemiştim. Rabbim bana nasip etti. Evladımı PKK'dan ve siyasi kolu olan HDP'den söke söke aldım. Bugün çok gurur verici bir günümüz. Oğluma asker kınası yakıp Türk askeri yapacağım. Kendi toprağı, kendi vatandı ve kendi bayrağı için savacaksa savaşacak. Ölünecek ise kendi vatanı ile kendi toprağı için ölünecek. Eyleme katıldığım gün söylemiştim. Evladımı aldığım andan itibaren askere göndereceğimi ve Rabbime şükürler olsun bugün ahtımı yerine getiriyorum. Çok gurur verici ve Rabbim her anne ile babaya nasip etsin inşallah" dedi.

"Gelin sizlerde teslim olun, anne ve babanızın kucağına geri dönün"

Şuanda dağda olan örgüt mensuplarına ve ailelerine de çağrıda bulunan anne Biçer, "Buradan bütün çocuklara da seslenmek istiyorum. Bakın ben evladımı PKK'dan aldım ve hiçbir ceza almadan evime götürdüm. Bugün asker ediyorum ve asker kınasını yakıp askere göndereceğim. Gelin sizlerde teslim olun, anne ve babanızın kucağına geri dönün. Eğer bir mücadele edecekseniz kendi vatanınız ve toprağınız için mücadele edin. Yıllardır PKK zulmüne uğruyoruz. Bizim üstümüze oynuyorlar ve gözlerinizi açın. Buradan tüm anne ile babalara da sesleniyorum. Gelin bizlere destek vererek, hepimiz beraber evlatlarınızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım" diye konuştu.

"Allah izin verirse kınamı yakıp askere gideceğim"

Askere gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden M.B ise, "4 Yıla yakın bir süre zorla terör örgütüne hizmet ettirildik. Geldim, kaçtım teslim oldum. Devletime, vatanıma ve milletime silah dahi kullanmadığım için devletimden Allah razı olsun serbest bırakıldım. Her türlü imkan bize sağlandı ve şimdide Allah izin verirse kınamı yakıp askere gideceğim. Nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle yan yana savaştı bu düşmanlara karşı bende şimdi askere gidip Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle ve kardeşlerimizle yan yana gelip bu teröre ile düşmana karşın bir dur deyip savaşacağız. Çok mutluyum ve böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez" şeklinde konuştu.

"Gelin teslim olun"

Dağda olan terör örgütü mensuplarına da teslim olmaları için çağrıda bulunan Biçer, "Gelip teslim olsunlar. Devletine, vatanına ve milletine silah sıkmamışalarsa serbest bırakılıyorlar. Gelip askere gitsinler. Orada ölmektense vatanına, milletine ve devletine hizmet ederek şehit olsunlar daha iyidir" sözlerini kullandı.

Ağabeyinin kınasını eline süren Hatice Biçer de şunları söyledi; "Kınayı o parmağa sürme sebebim o parmaklarıyla silahı tutacak olmasıdır. Artık devletimize hizmet edecek. Hayırlısıyla askere de yollayacağız. Devletimize, milletimize ve bayrağımıza hayırlı uğurlu olsun"

Yapılan konuşmaların ardından Ayşegül Biçer ve diğer evlat nöbetindeki bazı ailelerle birlikte kınayı getirip bir süre Biçer'in etrafında dönerken, Kardeşi Hatice Biçer ise ağabeyinin eline kınayı yakmasıyla etkinlik son buldu.