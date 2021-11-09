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Son dakika: Orman şehitleri anısına 50 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika

Son dakika: Orman şehitleri anısına 50 bin fidan toprakla buluşturulacak

09.11.2021 11:47
Son dakika: Orman şehitleri anısına 50 bin fidan toprakla buluşturulacak

Son dakika kültür sanat haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden iki kişi için hazırlanan hatıra ormanında 50 bin fidanın toprakla buluşturulması için hazırlıklar tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden iki kişi için hazırlanan hatıra ormanında 50 bin fidanın toprakla buluşturulması için hazırlıklar tamamlandı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da başlayan orman yangınını söndürürken hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in hatırası ormanda yaşatılacak.

İlçede yanan alanlarda temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

İki orman şehidi için İçmeler Mahallesi'nde oluşturulacak hatıra ormanı için 100 hektarlık alanda gradoni tipi teras yapıldı. Ayrıca alt ve üst toprak işlemesi, fidan dikim noktası belirleme çalışmaları tamamlandı.

Hatıra ormanında, kızılçam, sığla, hünnap, keçi boynuzu, dut, mavi selvi, kara selvi, defne, erguvan ve yalancı akasyadan oluşan 50 bin fidan 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te toprakla buluşturulacak.

Hatıra ormanındaki çalışmalar Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, Marmaris'teki hatıra ormanının camiaları için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Yaprak, "Marmaris'te bu yaz meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitlerimiz anısına hatıra ormanı oluşturuyoruz. Haziran ayında meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden personelimiz orman şehidi Görkem Hasdemir ve temmuz ayında meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden yangın gönüllüsü orman şehidimiz Şahin Akdemir'i bu hatıra ormanında yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Yangında biri orman işçisi iki kişi hayatını kaybetmişti

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirmişti. Yangında yaklaşık 25 hektar ormanlık alan yanmıştı.??????

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki 29 Temmuz'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir de hayatını kaybetmişti.

Marmaris, Haziran, İçmeler, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Orman şehitleri anısına 50 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika


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