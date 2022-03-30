Son Dakika | Sürat teknesinin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
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Son Dakika | Sürat teknesinin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

30.03.2022 20:19
Son Dakika | Sürat teknesinin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

Son dakika kültür sanat haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesiyle denizde yüzen bir kadına çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesiyle denizde yüzen bir kadına çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Erdek Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık E.K'nin yanı sıra kazada hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen ile avukatlar katıldı.

Duruşmada 3 tanık ifade verdi.

Hakim, 21 Eylül'de olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, tanıkların ilk ifadeleriyle bugün mahkemede verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu savundu.

Adaletin yerini bulması gerektiğini dile getiren Taşdöğen, eşini kaybettikten sonra üzüntüden evlerine giremediklerini ifade etti.

Olay

E.K idaresindeki sürat teknesi, geçen yıl 7 Ağustos'ta ilçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarpmış, ağır yaralanan Taşdöğen, Erdek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için Ankara'dan bir süre önce Erdek'e geldiği belirtilmişti.

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Balıkesir, Aydın, Fırat, Sulh, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Sürat teknesinin çarptığı kadının ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


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