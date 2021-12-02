Üye Girişi
Son dakika: Üniversiteyi kazanmayı başaran serebral palsili genç kendi işini kurmak istiyor - Son Dakika

Son dakika: Üniversiteyi kazanmayı başaran serebral palsili genç kendi işini kurmak istiyor

02.12.2021 11:09
Son dakika: Üniversiteyi kazanmayı başaran serebral palsili genç kendi işini kurmak istiyor

Son dakika kültür sanat haberi: Üniversiteyi, üç yıllık emeğinin sonucunda kazanmayı başaran serebral palsili Büşra Ersoy, eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurmayı hedefliyor.

Üniversiteyi, üç yıllık emeğinin sonucunda kazanmayı başaran serebral palsili Büşra Ersoy, eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurmayı hedefliyor.

Halk arasında "beyin felci" olarak bilinen serebral palsi (SP) ile dünyaya gelen ve yüzde 95 engelli olan Büşra Ersoy, 2 yıldır girdiği üniversite sınavında, okutmanının söylediklerini anlayamaması nedeniyle küçük farklarla barajın altında kaldı. Ersoy, ağustos ayında ikinci ek yerleştirmeler için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adayların 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilmelerine imkan tanınmasıyla Başkent Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü kazandı.

Üçüz olarak dünyaya geldikleri kardeşleri de serebral palsili olan Ersoy, kardeşlerini takip ederek üniversiteyi kazanması dolayısıyla çok mutu olduğunu söyledi. Bu süreçte ailesi ile özel öğretmenlerinin büyük desteğini gören Ersoy, eğitimini dikey geçiş sınavlarına girerek dört yıllığa tamamlamayı ve diplomasını alıp kendi iş yerini açmayı hedefliyor.

Ersoy'un üniversiteden sınıf arkadaşı Cem Akyol, Büşra'yı aralarında görmekten çok mutlu olduklarını dile getirerek, sınıf arkadaşlarının ona yardımcı olduğunu ifade etti. Akyol, "Büşra gibi insanların da üniversite okumaya, hayatı tanımaya, gezmeye, görmeye ihtiyacı var. O yüzden biz gayet mutluyuz arkadaşımızla." dedi.

Büşra'nın destek öğretmeninin sözleri

Ortaokul yıllarından bu yana Büşra'nın özel eğitim ve destek öğretmenliğini yapan, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Başkan Yardımcısı Hülya Kırçuval, 23 yaşındaki Büşra Ersoy'un üniversiteye kazanma sürecinde yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlattı.

Ersoy'un görmesinde ve el kaslarında bozukluk olduğu için çoklu engelli grubuna dahil olduğunu belirten Kırçuval, bu gruba dahil öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programı alması ve bazı derslerden muaf olması gerektiğini ifade etti.

Kırçuval, üniversite sınavına kadar Ersoy'un bu şekilde eğitim aldığını ve hep hafifleştirilmiş sınavlara girdiğini aktararak, üniversite sınavının standart olması sebebiyle serebral palsi engeli olan adayların büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Bu durumun adil olmadığını savunan Kırçuval şunları söyledi:

"ÖSYM okuyucu ve kodlayıcı gibi bazı pozitif ayrımcılıklar veriyor. Fakat bu çocuklara hafifleştirilmiş bir sınav uygulanması ya da sınava girecek olan yardımcı personelin bu konuda eğitim alması çok önemli. ya özel eğitim öğretmenleri girecek bu sınavlara ya da davranış eğitimi alan öğretmenler. Şu anda bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü EKPSS'de çocuklar, engel durumuna göre belirli sınavlara giriyorlar. Kendi engel durumları hangisiyse o sınavlara giriyorlar. Ama üniversite sınavlarında bu çocuklar akranları ile aynı sınava tabi tutuluyorlar. Bu da onlar için çok büyük bir haksızlık oluyor tabii."

Kırçuval, serebral palsili çocukların akranlarıyla birlikte kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim almasının çok önemli olduğunu, çünkü çocukların büyüklerinden öğrenemediği birçok şeyi akranlarından öğrendiğini anlatarak, bu durumun üniversite eğitiminde de devam etmesini gerektiğini ifade etti.

Üniversiteye giriş için hafif mental retardosyon eşlik eden özel gereksinimli öğrenciler için hafifleştirilmiş sınavların çok önemli olduğunu vurgulayan Kırçuval, serebral palsili çocukların ilkokuldan başlayarak birçok engelle karşılaştığına dikkati çekti.

Kırçuval, "Onlara anlayış göstermemiz lazım. Acıma duygusundan asla bahsetmiyorum. Sadece şefkat göstermek, anlamaya çalışmak. Onların da var olduklarını ve varım demelerini sağlamalarına yardımcı olmak amacımız." dedi.

Kırçuval, ailelere serebral palsili çocuklarına her konuda destek vermeleri ve eğitimleri konusunda bilinçli hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak, aksi halde engelli bireylerin sistemden çok çabuk elenebildiğinin altını çizdi.

Rehberlik eğitim merkezlerindeki yönlendirmelerin genel sağlık kurulu raporuna göre değerlendirildiğini ve bunun da öğrencilerin eğitim hayatını etkilediğini ifade eden Kırçuval, ailelerin çocuklarının akranlarıyla eğitim alabilmesi için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Kırçuval, toplumsal farkındalığın artmasının Büşra Ersoy ve benzeri engelli bireyler için çok kıymetli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu çocukları eğitime ne kadar kavuşturursak, hayata başladıklarında özel eğitimlerle, terapilerle ne kadar desteklersek, sosyal yaşamın içinde ne kadar onlara yer verirsek, okullarımızı, üniversitelerimizi hayatın her alanını, her platformunu erişilebilir kılarsak onların da bir engelleri kalmayacak. Dolayısıyla diğer akranlarının da empati duyguları gelişmiş olacak. Onların da farkındalıkları artacak. Bütün çabamız bu."

Üniversite, Engelli, Lisans, TYT, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Üniversiteyi kazanmayı başaran serebral palsili genç kendi işini kurmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! 11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı 10:55 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum İki aylık bebeği döven baba 10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın         
11:10
Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı         
10:59
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu         
10:38
Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı         
10:29
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:14:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Üniversiteyi kazanmayı başaran serebral palsili genç kendi işini kurmak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement