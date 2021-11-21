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Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

21.11.2021 17:46
Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup doğasever, sonbaharın renklerine bürünen ve bölge halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup doğasever, sonbaharın renklerine bürünen ve bölge halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Her mevsim farklı güzellikler sunan Takoran Vadisi, sonbaharda da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Siverek Kaymakamlığı, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK), sonbahar renklerine bürünen Takoran Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı'nın da katıldığı yürüyüşte 5 kilometrelik parkurda yürüyen doğaseverler, Takoran Vadisi'ndeki Desman Kanyonu'nda oluşan renk cümbüşüne hayran kaldı.

Takoran Vadisi'nin sonbaharın tüm güzelliklerini sergilediğini dile getiren Gölbaşı, "Sonbaharın son demlerinde tabiat kışa hazırlanırken kasımın güzel renklerini Takoran Vadisi'nde görmek istedik. Bu vesileyle Fırat Gezginler Kulübü ve çevre illerdeki doğaseverlerin katılımıyla doğa yürüyüşü planlanmıştı, davet üzerine katıldık. Takoran Vadisi'nin güzelliğine şahit olduk. Fırat Nehri'nin doğayla buluştuğu bu güzel yerde, bu ayda burada olmak ayrı bir güzellik. İmkanı olan herkesin gelmesini ve bu güzelliği yaşamalarını bekliyorum. Doğayla bütünleşmek bu güzellikleri yaşamak için herkesi davet ediyorum" dedi.

"Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz"

Takoran Vadisi'ne her geçen yıl ilginin arttığını kaydeden Gölbaşı, vadinin turizm açısından Şanlıurfa, Adıyaman Nemrut Dağı üçgeninde ayrı bir güzergah olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Göbeklitepe'den sonra Takoran Vadisi'ne de ayrı bir ilgi duyulmaya başlandığını aktaran Gölbaşı, şöyle devam etti:

"Bölgede bulunan Nissibi Köprüsü üzerinde Nemrut'a geçmek mümkün hale geldi. Bu güzergahı kullanırken turizmin buraya da kayması amacıyla birtakım girişimlerimiz var. Takoran Vadisi'ni turizme kazandırmak istiyoruz. Zaten bir altyapısı var, biz bunu biraz daha zenginleştireceğiz. Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz, yani Nemrut, Şanlıurfa ve Takoran Vadisi'ni bir turizm destinasyonu olarak pazarlamayı düşünüyoruz. Bölgenin de turizm açısında güzel bir ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum."

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı da Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile 80 sporcunun katılımıyla yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Takoran Vadisi'nin "saklı cennet" nitelemesini doğasıyla hak ettiğini belirten Akçalı, "Burası hakikaten saklı bir cennettir, keşfedilmemiş alanlar var. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Manzarası terapi gibi bir şey, herkes mutlu ve memnun"

DİDOSK organizasyon sorumlusu Yeliz Çoban ise her mevsimde Takoran Vadisi'ne geldiklerini söyleyerek, "Vadinin en güzel mevsimi sonbahardır. Sonbaharda rengarenk oluyor, adeta renk cümbüşü yaşanıyor ve resmen renkler dans ediyor. Manzarası terapi gibi bir şey, herkes mutlu ve memnun." dedi.

Bölgeye ilk defa gelen Edebiyat Öğretmeni Semra Bozkır da vadinin harika bir doğal yapısının bulunduğunu dile getirdi.

Vadinin Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden Bozkır, "Hem suyun güzelliği hem sonbaharın sarısının güzelliği hem doğanın güzelliği ki kesinlikle harika bir şekilde görünüyor. Ülkemiz için kazanç olan bu bölgenin bütün insanlar tarafından görülmesi ve takdir edilmesi taraftarıyım." şeklinde konuştu.

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi
Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi
Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü, Şanlıurfa, Turizm, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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