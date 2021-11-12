Söz Yetenekte Programı'nda "Yunus'un Sözü, Türkçenin Özü" teması işlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde "Yunus'un Sözü, Türkçenin Özü" temasıyla Söz Yetenekte Programı'nın 6'ncısı düzenlendi.

"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen program, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan "https://ytnk.tv (YTNK TV)" dijital platformunda ve çeşitli sosyal medya hesaplarında canlı yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ile öğrencilerin de katıldığı programda tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, besteci ve müzisyen Can Atilla'nın söyleşileri yer aldı.

Sunuculuğunu Pelin Çift'in yaptığı programda görme engelli 7 yaşındaki İpek Nisa Göker, piyano dinletisi sundu.

Ayrıca bir uygulama üzerinden düzenlenen yarışmada dereceye girenlere kitap hediye edildi.