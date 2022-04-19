Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

19.04.2022 19:22
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü tarafından sahnelenen "Aşk ve Karantina" adlı oyunu izledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü tarafından sahnelenen "Aşk ve Karantina" adlı oyunu izledi.

Adana Devlet Tiyatrosunu ziyaret eden Büyükelçi Hassen, Müdür Emrah Keskin'den bilgi aldı.

Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunun yönetmeni Mohamed Safeer, oyuncu Subuddhi Lakmali ve teknik ekiple bir araya gelen Hassen, bir süre onlarla sohbet etti.

Büyükelçi Hassen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sri Lanka'dan bir tiyatro ekibinin festivale davet edilmesi nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Sri Lanka ile Türkiye arasında kültürel iletişimi artıracak bu tür organizasyonlara daha fazla katılmak istediklerini belirten Hassen, "Sri Lanka tiyatrosu yakında daha iyi yerlere ulaşacak. İki ülke arasındaki kültürel faktörler gelişecek." dedi.

Hassen, daha sonra Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu sene 23'üncüsü düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Sri Lanka İnter Act Sanat Tiyatro Enstitüsü tarafından sahnelenen "Aşk ve Karantina" adlı oyunu izledi.

Prasad Wikramarathna ve Mohamed Safeer'in yazdığı oyunun yönetmenliğini, dekor ve kostüm tasarımcılığını Mohamed Safeer yapıyor.

Işıkları Wasantha Kumara ve Sujeewa Pathinisekara'ya, müzikleri Keshan Kuruppu'ya ait tek perdelik oyunda Subuddhi Lakmali rol alıyor.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

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Sri Lanka, Tiyatro, Ankara, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi - Son Dakika


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