Sümela Manastırı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı.

Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı bir süre önce kapatılarak restorasyona alındı.

Tarihi manastırdaki restorasyon çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan büyük boyutlu kaya parçaları, çelik halatlarla sabitlenirken kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından manastır, yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Sağanak ve sise rağmen turistler, Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

Manastır 08.00-19.00 saatlerinde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilebilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise manastırın 13.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık tutulacağı belirtildi.