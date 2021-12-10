Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi Avrupa'da "Müzeler Oscarı" için yarışacak - Son Dakika

Yaklaşık 2 bin eserle binlerce yıllık tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi, Avrupa Müze Forumunca (EMF) her yıl kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" için finale kaldı.

Doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kentte, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşan müze, yazılı ve görsel alanlarıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor.

Yöreye ait inanç ritüellerinin bal mumu heykeller ile sergilendiği müzede, kentin en eski tarihi buluntularından taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler ve çeşitli madenlerden eserler dikkati çekiyor.

Avrupa Konseyi desteğinde faaliyet gösteren EMF tarafından verilen ve "Müzeler Oscarı" olarak da bilinen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022" adaylığına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Tunceli Müzesi için de başvuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başvurunun uygun görülmesinin ardından, 18-20 Kasım tarihlerinde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Tunceli Müzesi elemeleri geçerek finale kaldı.

Ödül kazanan müzeler, Estonya'nın Tartu kentinde 4-7 Mayıs 2022'de yapılacak konferans sonrası belirlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli Müzesi'nin yarışmada finale kaldığını söyledi.

"İnşallah birincilik ödülüyle bu finali tamamlarız"

Tunceli'de müzenin açılmasıyla ilklere imza attıklarını belirten Ulaşoğlu, "Müzenin açılmasıyla sahadaki çalışmalarımızın yanı sıra kazı çalışmalarımız da başladı ve ardından bu ödül için başvurumuz oldu. Güçlü adaylarımız arasından finale kalmamız bizi gerçekten çok sevindirdi. İnşallah birincilik ödülüyle bu finali tamamlarız. Ödülümüzü aldığımız zaman ilimize ve Tunceli insanına hediye edeceğiz." dedi.

Müze Müdürü Kenan Öncel ise Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nün en uzun soluklu ve prestijli ödül olduğunu dile getirdi.

Öncel, 67 ülkeden çok sayıda müzenin yarışmaya başvuru yaptığını ifade ederek, "Tunceli Müzesi'nin de bu platformda olması bizi sevindirdi. Müzemiz sadece arkeoloji ve etnografyadan oluşmuyor. Tunceli'nin bitki çeşitliliğini, Alevilik inancını, koç ve at başlı mezar taşlarını, Cumhuriyet dönemini anlatan sergilerimiz var. Biz aslında bir arkeoloji ve etnografya müzesinin dışında komple kenti anlatan bir müzeyiz." diye konuştu.