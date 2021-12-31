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Terzilik mesleğini yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle sürdürüyor - Son Dakika

Terzilik mesleğini yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle sürdürüyor

31.12.2021 11:28
Terzilik mesleğini yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle sürdürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 69 yaşındaki Hasan Demir yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle terzilik mesleğini severek sürdürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 69 yaşındaki Hasan Demir yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle terzilik mesleğini severek sürdürüyor.

Lise çağlarındayken babasıyla pantolon diktirmek için terziye giden Demir, burada çırak olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede işi öğrenen Demir, dükkanda çıraklık ve kalfalık dönemini geçirdikten sonra usta oldu. Yaklaşık 50 yıldır aynı dikiş makinesiyle mesleğini devam ettiriyor.

Hasan Demir, AA muhabirine, pantolon diktirmek için gittiği terzi dükkanında 50 yıldan beri çalıştığını söyledi.

Babasının teşvikinin mesleğe girmesinde etkili olduğunu aktaran Demir, "İlk iş yerinde çalışmaya başladım. Buradaki haftalığımı babam verirmiş, meslek öğreneyim ve orada kalayım diye. Bunu sonradan öğrenmiştim. 1 yıl sonra ustam yurt dışına gitti. Ben de işi sevdiğim için başka bir ustanın yanında devam ettim." ifadelerini kullandı.

Demir, 1 yıl kadar çalıştığı yeni ustasının rahatsızlanması ve dükkanı kapatması sebebiyle bir süre boş kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir zaman sonra çarşıda boş iş yeri olan bir arkadaşım geldi. Benden kira istemediğini söyledi ve iş yerinde terziliğe devam edebileceğimi söyledi. Ben de ustamdan kalan makineyi alarak yeniden işe başladım. İşe başladığımdan beri aynı makineyi kullanıyorum. 50 yıldır aynı dikiş makinasını kullanıyorum. Her gün sabah iş yerimi açarım. İlk işim makinenin temizliğini yapmak olur. Bu sebeple aynı makineyle uzun yıllardır çalışıyorum. Bir ara kaza geçirmiştim, bu sırada ara vermek zorunda kaldım. İşimi seviyorum. Sağlığım elverdiği sürece devam ettirmek istiyorum."

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Hasan Demir, Hatay, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Terzilik mesleğini yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terzilik mesleğini yarım asırdır aynı dikiş makinesiyle sürdürüyor - Son Dakika
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