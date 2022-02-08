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Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor - Son Dakika

Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor

08.02.2022 12:15

- Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor.

- Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor

TOKAT - Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor.

Roma Dönemi'nde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat kalesi tarihi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen bulunan insan silueti şaşkınlığa neden oluyor. Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü gün batımında daha belirgin hale geliyor.

Işıklandırma yapılarak gecede belirgin hale getirilecek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi. Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkartacağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak" dedi.

Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler oldu.

Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor
Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor
Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor

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Osmanlı Devleti, Drakula, Tokat, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tesadüfen fark edildi, Tokat kalesinde beliren insan silueti dikkat çekiyor - Son Dakika


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