Tevfik Göksu, Erbakan\'ın doğup büyüdüğü Pertev Paşa Konağı\'nı yeniden inşa ediyor

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın çocukluğunun bir bölümünün geçtiği, Trabzon'un önemli kültürel varlıklarından biri olan Pertev Paşa Konağı'nı tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edecek.

İMZA YETKİSİ VERİLDİ

Milli Gençlik Vakfı, yaklaşık bir yıl önce yıkılarak inşasına başlanan Pertev Paşa Konağı'nın tamamlanması için Esenler Belediyesi'nden destek istedi. Esenler Belediyesi de konuyu belediye meclisi taşıdı. Esenler Belediye Meclisi de Pertev Paşa Konağı'nın yeniden inşa edilmesi için Başkan M. Tevfik Göksu ve Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı'ya Milli Gençlik Vakfı ile gerekli protokolün yapılabilmesi için imza yetkisi verdi.

ERBAKAN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Meclis'e sunulan teklifte, "Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın doğup büyüdüğü, Trabzon'un önemli kültürel varlıklarından biri olan Pertev Paşa Konağı'nı tarihi dokusuna uygun olarak yeniden ihya ederek kültür hayatımıza kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Konağın tahsis edilmiş olduğu kamu yararı statülü Milli Gençlik Vakfı'nın 21 Eylül 2023 tarihli yazı ile söz konusu çalışmaya destek vermemizi talep etmiştir" denildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Esenler Belediye Meclisi, oyçokluğuyla Pertev Paşa Konağı'nın yeniden inşa edilmesine karar verdi. Karar gereği Esenler Belediyesi, Trabzon'un önemli kültürel varlıklarından biri olan Pertev Paşa Konağı'nın aslına uygun olarak inşa edilmesi için çalışma yapacak.

ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN YAPILACAK

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 1933-38 yılları arasında Trabzon'da ikamet ettiği, çocukluğunu geçirdiği tarihi Pertev Paşa Konağı aslına uygun olarak inşa edilecek. Binanın merhum başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hatırasını yaşatacak müze ve gençlik çalışmalarının yürütüleceği bir gençlik merkezi olarak kullanılacak. Tarihi konak, şehrin kültür mirasları arasında yaşamaya devam edecek.