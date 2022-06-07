Tivibu'dan haziranda "Babalar Günü"ne özel içerikler - Son Dakika
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Tivibu'dan haziranda "Babalar Günü"ne özel içerikler

07.06.2022 10:08
Tivibu'dan haziranda "Babalar Günü"ne özel içerikler

Tivibu, 15-29 Haziran'da Babalar Günü'ne özel yapımları izleyici ile buluşturacak.

Tivibu, 15-29 Haziran'da Babalar Günü'ne özel yapımları izleyici ile buluşturacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, haziran ayı boyunca izleyiciler ile buluşturmak için Babalar Günü'ne özel içerikler hazırladı.

Tom Cruise filmlerinin ekranda olacağı haziranda izleyiciler, Discovery+ kanalında yayınlanan belgesellerle bu ay kaliteli vakit geçirme imkanına sahip olacak.

Babalar Günü'ne özel filmlerin ön plana çıktığı haziranda, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayı olarak gösterilen "7. Koğuştaki Mucize", Türk sinemasında geniş yankı uyandıran "Ayla", "Sen Benim Her Şeyimsin" ve "Babam"ın aralarında bulunduğu içerikler 15-29 Haziran'da Babalar Günü Klasörü'nden izlenebilecek.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tivibu'dan haziranda 'Babalar Günü'ne özel içerikler - Son Dakika

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