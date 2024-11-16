Tiyatro Yayıncısı Barbaros Özışık, tiyatro ve teknoloji üzerine konuştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tiyatro Yayıncısı Barbaros Özışık, tiyatro ve teknoloji üzerine konuştu

Tiyatro Yayıncısı Barbaros Özışık, tiyatro ve teknoloji üzerine konuştu

Papirüs programının konuğu olan tiyatro yayıncısı Barbaros Özışık, tiyatro çevirilerinin kaynak olarak kullanılmasının önemine değindi. Tiyatronun sadece sahnede izlenmek için değil, aynı zamanda okunmak için yazıldığını vurgulayan Özışık, tiyatronun insanın temel özelliklerini yansıttığını belirtti. Kitap satışlarına da değinen Özışık, pazar yerlerinin kitap fuarı gibi olduğunu ifade etti.

16.11.2024 18:13
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Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu, tiyatro yayıncısı Barbaros Özışık oldu. Özışık, tiyatro eserlerinin çevirisinden tiyatronun toplum üzerindeki etkisine kadar pek çok konuda değerli bilgiler paylaştı.

"TİYATRO ÇEVİRİLERİMİZ KAYNAK OLARAK DA KULLANILSIN"

Tiyatro çevirileri üzerine konuşan Özışık, "Tiyatro çevirilerimizin aynı zamanda bir kaynak olarak da kullanılmasını istiyoruz" dedi. Özışık, bu çalışmaların akademik ve kültürel anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu vurguladı.

"TİYATRO OKUNMAK İÇİN DE YAZILIR"

Tiyatronun sadece sahnede izlenmek için değil, aynı zamanda okunmak için yazıldığını belirten Özışık, "Tiyatro sadece oynanılmak için yazılmaz, aynı zamanda okunmak için de yazılır" diyerek bu sanatın edebi boyutuna dikkat çekti.

"TİYATRO İNSANI YANSITIR"

Tiyatronun insanın temel özelliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Özışık, "Tiyatro insanın temel birtakım özelliklerini yansıtıyor" dedi. Bu yönüyle tiyatronun, insan doğasını anlamak için önemli bir araç olduğuna işaret etti.

"PAZAR YERLERİ KİTAP FUARINA DÖNÜŞÜYOR"

Kitap satışlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özışık, "Pazar yerleri sürekli bir kitap fuarı gibi" diyerek, bu alanların kitaplara erişim konusunda sağladığı fırsatlara dikkat çekti.

"ÇEVİRMENLER YAPAY ZEKANIN DENETLEYİCİSİ OLACAK"

Teknolojik gelişmelerin tiyatro çevirisine etkisine değinen Özışık, "Çevirmenler, yapay zeka çevirisinin denetleyicisi konumuna doğru gidiyor" açıklamasıyla, yapay zeka teknolojisinin çeviri alanında artan rolünü değerlendirdi.

Barbaros Özışık'ın açıklamaları, tiyatro ve yayıncılık dünyasına ilgi duyan izleyiciler için önemli bir perspektif sunuyor.

Kültür Sanat, Teknoloji, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro Yayıncısı Barbaros Özışık, tiyatro ve teknoloji üzerine konuştu - Son Dakika

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