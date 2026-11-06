Tokat\'ta şeker pancarı geleneksel yöntemle kaynatılarak pekmez yapılıyor

Tokat'ta geçmişten günümüze sürdürülen gelenek kapsamında, hasat edilen şeker pancarından pekmez yapılıyor.

Pekmez yapımı için önce topraktan arındırılıp yıkanan pancarlar doğranarak kazanlarda haşlanıyor. Haşlanan pancarlardan elde edilen su süzülüp yeniden kazana alınıyor. Kaynadıkça koyulaşan pancar suyu, pekmez kıvamına ulaştığında ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor.

Evinde kış hazırlıkları yapan Havva Çiftçier, "Bugün pancar pekmezi yaptık. Pancarı söktük, yıkadık, toprağından arındırdık. Yıkamazsak toprak kokar. Yıkadıktan sonra ince ince doğrayacaksın, kaynatacaksın. Daha sonra suyunu iki veya üç defa alacaksın, posasını alacaksın. Suyunu tekrar kaynatıp pekmez yapacaksın. Çocukluğumuzda, babaannelerimizden öğrendik. Pancardan pekmez yaparlardı. Bizde onlarla büyüdük" dedi.