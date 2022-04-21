Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde "Boğaziçi Çocukları" resim sergisi açıldı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü Tokyo Türk Kültür Merkezi'nde "Boğaziçi Çocukları" resim sergisi açıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in de katıldığı açılışa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

YEE Tokyo Müdürü Hüseyin Tuna, "Boğaziçi Çocukları" sergisindeki resimlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Sergide, ressam Kobayaşi Yutaka ile yazar Suezawa Yasuşi'nin birlikte yayımladığı aynı isimdeki ortak çalışması da tanıtıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Güngen, geniş özetini okuduğu eserin kahramanları "Halil ve Tatsuki'nin hikayesinde İstanbul'u gördüğünü" söyledi.

Güngen, hem çocuklar hem de yetişkinlere tavsiye ettiği eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Japonya'da 5 Mayıs Çocuklar Günü'nü kapsayan tarihlerde gezilebilecek.