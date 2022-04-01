"Tosca" operası seyirciyle buluşacak - Son Dakika
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"Tosca" operası seyirciyle buluşacak

01.04.2022 16:11
"Tosca" operası seyirciyle buluşacak

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı sinema ve tiyatro oyuncusu Prof. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu Tosca operası sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı sinema ve tiyatro oyuncusu Prof. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu Tosca operası sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Ulus Opera Binası Sahnesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Tosca operasının çok büyük manevi değerinin olduğunu söyledi.

Tosca operasını yeniden sahneye koymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karahan, Zeliha Berksoy ile çalışmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy ise çalışmanın her açıdan eşsiz olduğunu dile getirdi.

Çok iyi sanatçılarla çalıştığı için heyecanlı olduğunu aktaran Berksoy, Tosca'nın Türk opera tarihinde bambaşka bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Floria Tosca'ya Feryal Türkoğlu, Seda Aracı Ayazlı ve Tuğba Mankal, Mario Cavarodossi'ye ise Murat Karahan, Aykut Çınar, Faik Mansuroğlu ve Emre Akkuş'un hayat verdiği eserin ilk prodüksiyonu, 27 Nisan'da ATO Congresium'da sahnelenecek.

Tosca operası seyirciyle buluşacak
Tosca operası seyirciyle buluşacak
Tosca operası seyirciyle buluşacak
Tosca operası seyirciyle buluşacak

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Zeliha Berksoy, Tiyatro, Sinema, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Tosca' operası seyirciyle buluşacak - Son Dakika


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