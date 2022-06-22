"İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

22.06.2022 15:47

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" ifadesiyle başlayan ayetlerin yer aldığı hüsnühat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi", Trabzon'da ziyarete açıldı.

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" ifadesiyle başlayan ayetlerin yer aldığı hüsnühat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi", Trabzon'da ziyarete açıldı.

Albayrak Grubunun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, ocak ayında Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hat takvimi eserlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul'da farklı noktalarda bu sergiyi sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Sivri, Anadolu'daki ikinci duraklarının Trabzon olduğunu ifade etti.

Sivri, sergide 13 hat sanatçısının eserlerinin yer aldığını aktararak, "Modern ve gelenekselin sentezlendiği bir eser çeşitliliği var. Tabii İslam sanatları çok zengin bir kültür. Biz de istiyoruz ki bu İslam sanatları kültürünü olabildiğince yaşayalım, sanatsevere ulaştıralım ve bu geleneği devam ettirelim." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi, Hat Takvim Proje Koordinatörü İbrahim Şengül katılımcıları eserler hakkında bilgilendirdi.

Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Albayrak Grubu yöneticileri ile diğer ilgililer katıldı.

Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'İman Ayetleri Hat Sergisi' açıldı - Son Dakika

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