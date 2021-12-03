Trabzon'da "işaret dili konseri" düzenlendi - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla organize edilen işaret dili konserinde İstanbul Kültür Üniversitesi İşaret Dili Korosu sahne aldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesinde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Trabzon'da ilk defa işaret diliyle konser düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin önündeki engelleri kaldıran anlayışla daha güzel projeleri hayata geçireceklerini belirten Genç, İskenderpaşa Otoparkı'nda yapılacak engelsiz yaşam merkezi projesinin ocak ayında ihaleye çıkacağını aktardı.

Genç, "En mutlu köy projesiyle engelli kardeşlerimizi toprakla buluşturarak 6 sera, kümes hayvanları ve engellilere dönük el sanatları atölyeleriyle bir kafeteryadan oluşan projemizi de tamamladık. Onu da ocak ayında ihaleye çıkıyoruz. Bu projelerimizi çeşitlendirmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İşaret Dili Korosu, Karadeniz'e özgü birçok parçayı işaret diliyle izleyiciyle buluşturdu.