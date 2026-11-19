Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Julius Caesar", "Töre" ve "Sıradan Kasabası" adlı oyunları sahnelemeye devam ediyor.

William Shakespeare'in yazdığı, Nureddin Sevin'in Türkçeye çevirdiği "Julius Caesar" adlı oyunun yönetmenliğini Ali Barışık üstleniyor.

İki perdelik oyunun kadrosunda Volkan Satır, Ensar Kaplan, Ogün Kılıç, Hazar Altıntaş ve Cem Hamza Çanakoğlu yer alıyor.

Roma İmparatoru Julius Caesar'a karşı kurulan bir komplo hikayesinin anlatıldığı oyunun müziklerini Alphan Tokmakoğlu yaptı, kostümlerini ise Gökçe Şener tasarladı.

Oyun, bugün ve yarın 20.00'de, 21 Kasım'da ise 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Abdil Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Töre" adlı oyun ise 24 Kasım'da 20.00'de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

Müziklerini Berkay Yiğit Aslan'ın hazırladığı, kostümlerini Tuğçe Özdemir'in tasarladığı oyunda, töre gereği verilmesi gereken bir kararın eşiğindeki ailenin yaşadıkları konu ediliyor.

Tek perdelik oyunda Selin Poyraz, Mustafa Ceyhun Gen, Pelin Beğendi Solak, Göknur Paslı, Semiha Özcelep ve Deha Beşyıldız'ın aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

TDT ayrıca, "Sıradan Kasabası" adlı çocuk oyununu 22 Kasım'da 13.00'te, 23, 24 ve 25 Kasım'da ise 10.00 ve 11.30'da sahneleyecek.