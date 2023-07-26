TRT Belgesel Şehirden Uzakta Yeni Bölüm Ne Zaman? - Son Dakika
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TRT Belgesel Şehirden Uzakta Yeni Bölüm Ne Zaman?

26.07.2023 13:21

Kıvanç Kasabalı'nın sunduğu 'Şehirden Uzakta' TRT Belgesel ekranlarından yayınlanıyor. Program seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Şehirden Uzakta 39. bölüm henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

Kıvanç Kasabalı'nın sunduğu 'Şehirden Uzakta' TRT Belgesel ekranlarından yayınlanıyor. Program seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki, TRT Belgesel Şehirden Uzakta yeni bölüm ne zaman? Şehirden Uzakta son bölüm izle! Şehirden Uzakta 39. bölüm canlı izle! Şehirden Uzakta sunucusu Kıvanç Kasabalı kimdir? Detaylar haberimizdedir…

TRT BELGESEL ŞEHİRDEN UZAKTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT Belgesel, Kıvanç Kasabalı'nın sunumuyla "Şehirden Uzakta" adlı programıyla Anadolu'nun sıcakkanlı insanlarını ve doğal güzelliklerini izleyicilere sunuyor. Seyirciler ise merak ediyor TRT Belgesel Şehirden Uzakta yeni bölüm ne zaman? Şehirden Uzakta son bölüm izle!

Şehirden Uzakta, 3 sezondur TRT Belgesel ekranlarında yayınlanıyor. Şu ana kadar 39 bölümü yayınlanan belgeselin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Şehirden Uzakta yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TRT Belgesel Şehirden Uzakta Yeni Bölüm Ne Zaman?

ŞEHİRDEN UZAKTA 39. BÖLÜM İZLE

TRT Belgesel, Kıvanç Kasabalı'nın sunumuyla "Şehirden Uzakta" adlı programıyla Anadolu'nun sıcakkanlı insanlarını ve doğal güzelliklerini izleyicilere sunmaktadır. Bu program, şu ana kadar 3 sezon boyunca TRT Belgesel ekranlarında yayınlanmıştır. Toplamda 39 bölümü yayınlanan belgeselin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusudur.. Şehirden Uzakta TRT İzle platformundan izlenebiliyor.

ŞEHİRDEN UZAKTA 39. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLA

TRT Belgesel Şehirden Uzakta Yeni Bölüm Ne Zaman?

ŞEHİRDEN UZAKTA SUNUCUSU KIVANÇ KASABALI KİMDİR?

TRT Belgesel 'de Şehirden Uzakta programının sunuculuğunu yapan Kıvanç Kasabalı, samimi ve içten sunumu ile Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekranlara getiriyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezerek o yöreye ait yeme içme kültürünü ve insanların doğal güzelliklerini ekrana taşıyor. Seyircilerin keyifle izlediği Şehirden Uzakta belgeseli, Cumartesi akşamları saat 22:40'da ekranlara gelmektedir. Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumludur. Türk oyuncu, model ve sunucu olan Kıvanç 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir. Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

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Kıvanç Kasabalı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TRT Belgesel Şehirden Uzakta Yeni Bölüm Ne Zaman? - Son Dakika


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