TRT Genç ekibi Balıkesir\'de gençlerle BM 75. Yıl Gençlik Merkezi duvarını resmediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT iş birliğinde yürütülen TRT Genç Türkiye televizyon programı kapsamında TRT Genç ekibi Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezine geldi. Ekip, Balıkesir'in tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tek bir duvarda buluşturacak sanat çalışması için Balıkesir'de bulunuyor.

Ressam Şenol Karakaya tarafından Balıkesir'e özel hazırlanan tasarım, BM 75.Yıl Gençlik Merkezinin duvarlarına resmedilecek. Balıkesir'in tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve yöresel değerlerinden ilham alınarak oluşturulan temada, şehrin simgeleri modern duvar sanatı teknikleriyle bir araya getirildi. Kentin kimliğini yansıtan eser, görsel bir çalışmanın ötesine geçerek Balıkesir'in kültürel mirasını gençlerin enerjisini buluşturacak. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, gençler ve İl Müdürü Adem Özalp yalnızca izleyici olmakla kalmayarak üretim sürecine aktif olarak katıldı. Ressam Şenol Karakaya eşliğinde profesyonel duvar resmi uygulamalarını yakından deneyimleyen gençler, endi şehirlerini anlatan kalıcı bir eserin ortaya çıkmasına katkı sundu.

TRT Genç Türkiye programı kapsamında yürütülen çalışmanın hazırlık aşamasından son dokunuşlara kadar tüm süreç kameralarla kayıt altına alındı. Balıkesir'in kendine özgü güzellikleri, gençlerin sanatla buluşma hikayesi ve duvarların renklerle dönüşümü, TRT ekranları ve dijital platformlar aracılığıyla izleyicilerle ulaşacak.