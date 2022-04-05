TRT'nin Edirne'de çekilen "Kara Tahta" dizisi kentin tanıtımına katkı sağlıyor - Son Dakika

Edirne'nin tarihi mekanlarında TRT için çekilen "Kara Tahta" dizisi kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Dizinin çekimleri Edirne'deki tarihi mekanlarda sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki dizi setini ziyaret etti.

Oyuncularla ve teknik ekiple sohbet eden Soytürk, AA muhabirine, dizinin ilk bölümünün geçen hafta TRT ekranlarında izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Dizinin, kentin tanıtımına ciddi katkı sağladığını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Bugün de 15'inci yüzyıl yapısı Devecihan Kültür Merkezi'ndeyiz. Çekimler devam ediyor. Yarın akşam dizinin ikinci bölümü yayınlanacak. Rumeli Kültür Sanat Akademisinde geleneksel el sanatlarımızı anlatıyoruz. Süpürgecilik, Edirnekari, mis sabunu, çinicilik, kispet, saraciye atölyelerimiz de dizide zaman zaman yer buluyor. Şehrimizin tanıtımına ciddi katkısı oluyor. Umarım izleyiciler de Edirne'yi özlemle seyrediyorlardır. Onlara 'Edirne'ye gelin' diyoruz."