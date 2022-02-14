Üye Girişi
TRT ortak yapımı Klondike filminin Avrupa prömiyeri Berlinale'de yapıldı - Son Dakika

TRT ortak yapımı Klondike filminin Avrupa prömiyeri Berlinale'de yapıldı

14.02.2022 21:54
TRT ortak yapımı Klondike filminin Avrupa prömiyeri Berlinale'de yapıldı

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filminin Avrupa prömiyeri 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) yapıldı.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filminin Avrupa prömiyeri 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) yapıldı.

Berlinale'de panorama bölümünde gösterilen Klondike filminin yönetmeni Gorbach ve oyuncular Zoopalast sinemasında yapılan gala öncesi kırmızı halıda yürüdü.

Maryna Er Gorbach, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa seyircilerle filmi izleyeceklerini belirterek, "Bu yüzden çok heyecanlıyız gerçekten. Çok aktüel bir film. Ukrayna- Rusya ilişkilerden genel olarak Avrupa'nın gözleri Ukrayna'da." dedi.

Seyircilerin filme ilgi göstermesini umut ettiğini söyleyen Gorbach, Berlinale'de pandemi kapsamında seyircilerin de filmleri izlediğinin hatırlatılması üzerine de, "İşimiz devam ediyor. Güzel bir şey. Berlinale'de yer alacağını duyunca memnun olduk." şeklinde konuştu.

Yönetmen Maryna Er Gorbach, Panaroma bölümünde, yarışma bölümünden ayrı ödüller verildiğine işaret ederek, "Umarım film dikkat çeker. Ödüller dağıtım için çok önemli. Güzel olur. Filmlere daha çok meraklı oluyorlar. Bu yüzden ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır Er de, Berlinale'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

"Klondike" filminin Amerika'da Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptığını ve ödülle döndüğünü dile getiren Er, "Film Berlin'de ilk kez seyirciyle buluşacak. İlk kez fiziken seyirciyle buluşacağı için de mutluyuz. Bir yandan da çok sıcak bir gündemi anlatan hikaye. Ukrayna'nın sesi olması anlamında da çok önemli. Çünkü bir şiddeti naif dille anlatan bir kadın merkezli film. Burada seyirciyle buluşması çok değerli bir şey." şeklinde konuştu.

Bu filmin misyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Er, "Bugün seyirciyle buluşup sadece savaşın bir haber olmadığını, aynı zamanda bir insanın hayatına ne şekilde dokunduğunu göstermesi anlamında gerçekten çok estetik bir film. Maryna'nın ustalığını gösteren de bir film." dedi.

Er, filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin desteğiyle de yapıldığına işaret ederek, "Onların da burada temsil ediliyor olması, hepimizin burada temsil ediliyor olması çok değerli bir şey bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna- Türkiye ortak yapımı "Klondike" filmi İlk gösterimini 20-30 Ocak'ta çevrim içi düzenlenen Sundance Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne yaparak "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi olmuştu.

YORUMLAR
500

Maryna Er Gorbach, Film Festivali, Berlin, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TRT ortak yapımı Klondike filminin Avrupa prömiyeri Berlinale'de yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT'lilere destek verdi! Etiketi paylaşıp sert çıktı
21:29 Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu
21:20 Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 22:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: TRT ortak yapımı Klondike filminin Avrupa prömiyeri Berlinale'de yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement