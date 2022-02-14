TRT ortak yapımı Klondike filminin Avrupa prömiyeri Berlinale'de yapıldı - Son Dakika

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filminin Avrupa prömiyeri 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) yapıldı.

Berlinale'de panorama bölümünde gösterilen Klondike filminin yönetmeni Gorbach ve oyuncular Zoopalast sinemasında yapılan gala öncesi kırmızı halıda yürüdü.

Maryna Er Gorbach, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa seyircilerle filmi izleyeceklerini belirterek, "Bu yüzden çok heyecanlıyız gerçekten. Çok aktüel bir film. Ukrayna- Rusya ilişkilerden genel olarak Avrupa'nın gözleri Ukrayna'da." dedi.

Seyircilerin filme ilgi göstermesini umut ettiğini söyleyen Gorbach, Berlinale'de pandemi kapsamında seyircilerin de filmleri izlediğinin hatırlatılması üzerine de, "İşimiz devam ediyor. Güzel bir şey. Berlinale'de yer alacağını duyunca memnun olduk." şeklinde konuştu.

Yönetmen Maryna Er Gorbach, Panaroma bölümünde, yarışma bölümünden ayrı ödüller verildiğine işaret ederek, "Umarım film dikkat çeker. Ödüller dağıtım için çok önemli. Güzel olur. Filmlere daha çok meraklı oluyorlar. Bu yüzden ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır Er de, Berlinale'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

"Klondike" filminin Amerika'da Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptığını ve ödülle döndüğünü dile getiren Er, "Film Berlin'de ilk kez seyirciyle buluşacak. İlk kez fiziken seyirciyle buluşacağı için de mutluyuz. Bir yandan da çok sıcak bir gündemi anlatan hikaye. Ukrayna'nın sesi olması anlamında da çok önemli. Çünkü bir şiddeti naif dille anlatan bir kadın merkezli film. Burada seyirciyle buluşması çok değerli bir şey." şeklinde konuştu.

Bu filmin misyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Er, "Bugün seyirciyle buluşup sadece savaşın bir haber olmadığını, aynı zamanda bir insanın hayatına ne şekilde dokunduğunu göstermesi anlamında gerçekten çok estetik bir film. Maryna'nın ustalığını gösteren de bir film." dedi.

Er, filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin desteğiyle de yapıldığına işaret ederek, "Onların da burada temsil ediliyor olması, hepimizin burada temsil ediliyor olması çok değerli bir şey bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna- Türkiye ortak yapımı "Klondike" filmi İlk gösterimini 20-30 Ocak'ta çevrim içi düzenlenen Sundance Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne yaparak "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi olmuştu.