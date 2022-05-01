Tunceli'de nesli tehlike altındaki "ağaç yediuyurları" görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de nesli tehlike altındaki "ağaç yediuyurları" görüntülendi

01.05.2022 09:38
Tunceli'de nesli tehlike altındaki "ağaç yediuyurları" görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurları görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurları görüntülendi.

Akyayık köyüne bağlı İkizler Mezrası'nda yaşayan Kamuran Gülmez, arpa ambarının içinde fareye benzer iki canlı gördü.

İnternette araştırma yapan Gülmez, hayvanların bilimsel adının "dryomys nitedula" olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.

Gülmez, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal ortamına bıraktı.

Genelde ormanlık alanlarda yaşayan ağaç yediuyurları, yılın yedi ayını uykuda geçirebilen bir tür olarak biliniyor.

Uyku esnasında yedili gruplar halinde uyuyan bu canlılar, ceviz, fındık, palamut, ağaç kabuğu ve tomurcuklarla besleniyor.

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Araştırma, Tunceli, Arpa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de nesli tehlike altındaki 'ağaç yediuyurları' görüntülendi - Son Dakika


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