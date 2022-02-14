Üye Girişi
Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi - Son Dakika

Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

14.02.2022 15:24
Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü zorlu kış nedeniyle aç kaldığı anlaşılan tilkinin karnını fıstıkla doyurdu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü zorlu kış nedeniyle aç kaldığı anlaşılan tilkinin karnını fıstıkla doyurdu.

Sarp dağların arasında kurulu ilçede, kar yağışı ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı kırsal alanda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçede yaşayan Murat Akar da otomobiliyle Eğripınar köyüne giderken yol kenarında bir tilkiyle karşılaştı.

Aracından inen Akar, yanındaki fıstıklarla aç hayvanının karnını doyurdu.

Akar, AA muhabirine, "Burada yaşam süren yaban hayvanları genellikle çöplerden besleniyorlar ama dağlık alanda çok fazla çöp bulma olanakları yok. Bunun için de doğaya yaban hayvanları için ekmek ve yemek atıkları bırakılabilir." dedi.

Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi
Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi
Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi
Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

YORUMLAR
500

Tunceli, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: Tuncelili vatandaş yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement