Tunuslu sanatçı Abdelmoula'nın 25 fotoğrafı Kütahya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Tunuslu sanatçı Abdelmoula'nın 25 fotoğrafı Kütahya'da sanatseverlerle buluştu

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Tunuslu sanatçı Abdelmoula\'nın 25 fotoğrafı Kütahya\'da sanatseverlerle buluştu
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Tunuslu sanatçı Abdelmoula\'nın 25 fotoğrafı Kütahya\'da sanatseverlerle buluştu
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Tunuslu sanatçı Prof. Dr. Wissem Abdelmoula'nın Tunus'taki Osmanlı dönemi eserlerini konu alan 25 fotoğrafı Kütahya Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde sergilendi. Açılışa DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Kütahyalı sanatseverlerle buluşan Tunuslu Prof. Dr. Wissem Abdelmoula, Tunus'ta bulunan Osmanlı dönemine ait eserleri konu alan 25 fotoğraf çalışmasını Kütahya'da sergiledi.

Tunuslu görsel sanatçı, sanat kuramcısı ve akademisyen Prof. Dr. Wissem Abdelmoula'nın 25 fotoğraf eserinden oluşan sergisi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde açıldı. Tunus'taki Osmanlı döneminden kalan tarihi ve kültürel eserleri tuvale taşıyan Abdelmoula, çalışmalarını Kütahyalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Açılışta, sanatın farklı coğrafyalar ve kültürler arasında kurduğu bağa dikkat çekilirken, Tunus ile Kütahya arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yapıldı.

Tunus'ta sanat alanında önemli görevler üstleniyor

Tunuslu sanatçı Wissem Abdelmoula, görsel sanatlar alanındaki çalışmalarının yanı sıra sanat kuramı üzerine akademik araştırmalar yürütüyor. Tunus Üniversitesi Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü'nde sanat kuramı alanında öğretim üyesi olarak görev yapan Abdelmoula, Fransa'da da akademik unvanlara sahip bulunuyor.

Tunus Üniversitesi bünyesindeki LABRS-DE laboratuvarı ile Fransa'daki Lorraine Üniversitesi critures araştırma laboratuvarına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Abdelmoula, aynı zamanda Tunus Görsel Sanatlar Derneği (ATAV) başkanlığını ve hakemli Bassar Arts dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

Sanatçının Tunus'taki Osmanlı mirasını konu alan 25 eseri, Kütahya'da iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel geçmişine sanat aracılığıyla ışık tuttu.

Kaynak: İHA
Ahmet Misbah DemircanSüleyman KızıltoprakKültür SanatTürkiyeOsmanlıKütahyaTunusSon Dakika

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