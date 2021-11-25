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"Turizmin geleceği, geleceğin turizmi" Antalya'da konuşuldu - Son Dakika

"Turizmin geleceği, geleceğin turizmi" Antalya'da konuşuldu

25.11.2021 13:44
"Turizmin geleceği, geleceğin turizmi" Antalya'da konuşuldu

Antalya'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, geleceğin turizmi, turizmin geleceği ele alındı.

Antalya'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, geleceğin turizmi, turizmin geleceği ele alındı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ev sahipliğinde ve DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen kongre, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, kongrede yaptığı konuşmada, sürdürülebilir turizm ile sosyal ve kültürel değerler korunarak kalıcı bir fayda sağlandığını belirtti.

Turizmin milyonlarca insana geçim kaynağı oluşturduğunu dile getiren Bozkır, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir turizm için bilinç oluşturulması gerekmektedir. Global turizm etiği kurallarına bağlı acente sayısının arttırılması, seyahat acenteleri için sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, tedarikçilerin de sisteme eklenmesi sürdürülebilir turizmin gelişmesi için yapılmalıdır. Kültürel ve tarihi değerlerin korunması, turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir turizmin tanıtılması, STK'ların bilinçlendirilmesi, altyapı ve çevresel sorunların çözümlenmesi sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır."

Bozkır, siyasi istikrarsızlık, Kovid-19 ve iklim değişikliği konularının turizmi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

AHENK Projesi ile sektöre insan kaynağı yetişecek

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sağlıklı bir şekilde turizm hizmetinin nasıl verilebileceğini turizmcilerin Güvenli Turizm Sertifika programı ile dünyaya gösterdiğini söyledi.

İki yıldır başarılı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Yazıcı, gelecek yıl daha fazla misafirin konuk edileceğine inandığını kaydetti.

Kentin tarihi ve kültür varlıklarının turizme hizmet etmesi için de yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Yazıcı, "Geçen sene 3,5, bu yıl dün itibariyle 8,8 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. Güvenli turizm bizim bu yılki rakamlarımızı yükseltti. Yaklaşık bir ay önce AHENK projesini başlattık. Amacımız iyi, değerlerine sahip çıkan insan yetiştirmek. AHENK Projesi ile meslek liselerinde sektöre layık, uygun, sizi daha iyi noktaya taşıyacak insan kaynağını oluşturacağız." diye konuştu.

"Türkiye rakiplerine göre daha iyi toparlandı"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, ajansın ülkenin tanıtımında etkin rol oynadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi kurulan ajansın, salgın sürecinde hızlı ve esnek kararlar alabildiğini dile getiren Lokmanhekim, "Türkiye, rakipleri İspanya, Yunanistan ve İtalya'ya göre turist ve gelir noktasında daha iyi toparlanmış durumda. Ülkemiz 2019 rakamlarına ulaşma konusunda da rakiplerini geride bırakmış durumda. Pazarlama ve tanıtımla doğru işler yapıyoruz ki bunun geri dönüşümünü alıyoruz." diye konuştu.

"Turizm dünya barışı demektir"

Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, salgın sürecinde takdir edilmesi gereken bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Ülkede turizm hareketini başlatabilmek için sektör ve kamu işbirliğinde çok büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Yağcı, bugün 9 milyona ulaşılmasında birlikte çalışma ve iyi bir koordinasyonun yer aldığını bildirdi.

Kongrede turizmin geleceği, geleceğin turizminin konuşulacağını dile getiren Yağcı, şunları söyledi:

"Değişen misafir eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda, turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mevcut kaynak pazarlarımızın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yeni kaynak pazarların yaratılması yoluyla ziyaretçi sayısının artırılması gerekmektedir. İklim değişikliği, çevre ve turizm ilişkisini göz önüne alan programlar gündeme alınmalıdır. Sağlık ve iklim krizleriyle sarsılan, dengeleri bozulan, yeni arayışlara yönelen dünya için, turizmi sürdürülebilir kılmamız gerekmektedir. Çünkü turizm, dünya barışı demektir."

Yağcı, oyunun yeniden kurgulandığı bu dönemde, oyun kurucu olarak, turizmdeki hedeflerin gerçekleşmesi için ortak akılla beraber çalışmaya, ödenebilir ve ulaşılabilir finansmana ve sistem ile araçlara ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin turizmde en fazla yatak kapasitesine sahip olan Antalya'nın, ağırladığı turist açısından da "turizmin başkenti" olduğunu söyledi.

Turizmin ülke ve kent için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini dile getiren Böcek, belediye olarak turizmin gelişmesi, sürdürülebilir olması için gereken desteği verdiklerini kaydetti.

Kongrede yerli ve yabancı sektör temsilcileri sunumlar yaptı.

Turizmin geleceği, geleceğin turizmi Antalya'da konuşuldu
Turizmin geleceği, geleceğin turizmi Antalya'da konuşuldu
Turizmin geleceği, geleceğin turizmi Antalya'da konuşuldu
Turizmin geleceği, geleceğin turizmi Antalya'da konuşuldu
Turizmin geleceği, geleceğin turizmi Antalya'da konuşuldu

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Turizmin geleceği, geleceğin turizmi' Antalya'da konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Turizmin geleceği, geleceğin turizmi" Antalya'da konuşuldu - Son Dakika
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