Türk Dünyası Alfabemiz göklerde

Kültür Sanat

Sanatçı Serra Erdoğan Türk Dünyası Uçağını, Adana Teknofest'te tasarladı. Yapmış olduğu açıklamalarla, sanatın ve teknolojinin ayrılamaz bir bütün olduğunu bir kez daha vurguladı. Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tarihin akışı içinde baktığımız zaman Türkler devletleşmeyi, siyasi otoriteyi binlerle ifade edilen bir tarihsel döngüden bu yana kullanıyorlar. İşte sırf bu cümlenin yazılabilmesi için dahi Göktürk Alfabesinin varlığı günümüz insanına en büyük delildir. Bulunan tabletler bize gösteriyor ki biz uzun yıllardır devlet otoritesi ile yönetiliyoruz. Devlet otoritesinden, güncel siyasete, içtimai veya sosyolojik yaşantının tüm delillerini günümüze taşıyan en önemli unsur Yazılmış olan Tarihtir.

"BU AKTARIM ANCAK SANATLA MÜMKÜN OLUR"

Madem köklerimizden aslında dahası küllerimizden yeniden doğuyoruz, o zaman maarifin temel taşı olan alfabemiz göklerle de buluşsun. Bumin Kaan'dan (Göktürk Devletinin Kurucusu), Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a gelmiş geçmiş tüm devlet başkanlarının isimleri sadece tabletlere değil, Göktürk ismine yaraşır şekilde göklere de yazılsın. İşte bu aktarım ancak sanatla mümkün olur."

Özellikle yeni Türk Alfabesinin kabul edildiği, ortak paydaların Türk Dünyası adına çıkarıldığı bu en önemli gelişmeyi bir sanatçının gözünden göklere taşımak, Serra Erdoğan için çok önemli.

"TÜRK'ÜN İSMİNİ GÖKLERE YAZMAK"

Serra Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Köklerden Göklere, tuvalden uçaklara bu seyahatte siz de yolcu olmak istemez misiniz? Bu kutlu günde, Türk'ün şanlı isminin yeni ortak alfabemizle en yaraştığı yere, yani göklere yazmaya ne dersiniz? Kim bilir belki de Bumin Kaan'ın da hayali, Türk isminin önüne Gök koyarken buydu. Türk'ün ismini göklere yazmak…"

"BİZ İCAT ÇIKARMAYA ALIŞMIŞ BİR MİLLETİZ"

"Peki ya bilimdeki öncülüğümüz? Sibernetik, Fizik, Kimya ve matematik gibi birçok alanda yaptığımız icatlar? Biz icat çıkartmaya alışmış bir milletiz, dededen toruna ve kuşaklar boyunca"

Sanatçı Serra Erdoğan, Teknofest'in katılımcılarıyla beraber hayranı olduğu bir ismin Sibernetiğin babası El Cezeri'nin hikayesini süet kumaş üstüne resmetmiş. Erdoğan bunun nedenini ise şöyle açıklıyor:

"Birkaç bilim dalını ayrı ayrı veya bir arada kullanmayı başarması etken olsa da aslında icat ettikleriyle tarihteki pek çok bilim adamına ilham vermiş olması bence en önemli etken. Hala günümüz mühendislerine ilham olan bu isim, belki de hikâye edilmesi gereken en önemli isim"

TEKNOFEST'İN AYRICALIKLARINDAN BİRİ OLDU

2024 yılı Teknofest'in her sene bir ayrıcalığı var ve bu seneki ayrıcalıklardan biri de Sanatçı Serra Erdoğan, çünkü Köklerden Göklere uzanan yolda bilim kadar sanat da olmazsa olmaz. Etkinliğin öncü isimlerinden Selçuk Bayraktar'ın da ilgisini yaptığı sanatla çeken Sanatçı Serra Erdoğan, tasarlamış olduğu Türk Dünyası Uçağını (Maket) kendisine taktim etti. "Her yerde sanat" diyen Serra Erdoğan'a Akıncı (Maket) uçağını hediye eden Selçuk Bayraktar, sanatçının bu sözüne de güzel bir jestle cevaplamış ve taçlandırmış oldu. Bize bunu gösteren Serra Erdoğan'ın daha nice başarılı, sıra dışı işlerde göreceğimize biz eminiz.