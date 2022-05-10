Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı

10.05.2022 22:47

Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, 23. açılış yıldönümü münasebetiyle "Doğa Şehir ve Yaşam" temalı fotoğraf sergisi ve konser düzenledi.

Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı

ANKARA - Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, 23. açılış yıldönümü münasebetiyle "Doğa Şehir ve Yaşam" temalı fotoğraf sergisi ve konser düzenledi.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, açılışının 23. yıldönümü münasebetiyle kutlama etkinliği düzenledi. Ankara'da düzenlenen etkinliğe Türk Japon Vakfı Başkanı Nejat Bora Sayan, Japonya Büyükelçisi Suziki Kazuhiro, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaıvars ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı. Etkinlik kapsamında Letonya Büyükelçisi Peteris Vaıvars'ın "Japonya'dan Esintiler, doğa, şehir, yaşam" temalı sergisi ve Türk Japon Vakfı Korosu'nun konseri gerçekleşti. Etkinlik öncesi konuşmasını gerçekleştiren Japonya Büyükelçisi Suziki Kazuhiro, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaıvars'ın sergisine davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Letonya Büyükelçisi Peteris Vaıvars'ın sergisi konukların beğenisine sunuldu. Sergi açılışı sonrası konser salonuna geçen konuklar, Zeki Müren ve Barış Manço'nun parçalarını seslendiren Türk Japon Vakfı Korosu'nun konserini izledi.

Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı
Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı
Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı
Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı

YORUMLAR
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'Japonya'dan Esintiler' sergisinin açılışı Zeki Müren şarkılarıyla yapıldı 'Japonya'dan Esintiler' sergisinin açılışı Zeki Müren şarkılarıyla yapıldı ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek

Ankara, Konser, Japon, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı - Son Dakika


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