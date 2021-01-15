Türk Kızılay'ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor - Son Dakika

Türk Kızılay'ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor

Türk Kızılay\'ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor
Son Güncelleme: 15.01.2021 15:56

Türk Kızılay'ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan 'Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay' sergisi, dün Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde açıldı.

Türk Kızılay'ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan 'Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay' sergisi, dün Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde açıldı. Kızılay'ın tarihini yansıtan belge ve materyallerin yanı sıra Hilal-i Ahmer ve Haluk Perk koleksiyonlarından seçkin eserlerin de görülebileceği sergi, 27 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Hilal-i Ahmer, kurulduğu 1868 yılından bugüne Türk milletinin merhamet çınarı olarak büyüdü ve nice insan hikayelerine, tarihi olaylara tanıklık etti. Kızılay'ın sürdürdüğü bu büyük yolculuk, millet olma azminin, dayanışma ruhunun ve insan onurunun aynası oldu. Tüm bu ruhu yansıtan belgelerin ve materyallerin gün yüzüne çıkarıldığı  "Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 14 Ocak 2021 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin açılışına; T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Kızılay'ın güncel sanat projesi Hilal-i Ahmer Koleksiyonuna eseri ile katkı sunan sanatçı Hüsamettin Koçan katıldı.

HİLAL-İ AHMER'DEN KIZILAY'A 153 YILLIK TARİHTEN KESİTLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Kızılay'ın işbirliği gerçekleştirilen ve Haluk Perk koleksiyonundan seçkin eserlerin ve materyallerin yer aldığı sergide; 103 yıl önce Cihan Harbi devam ederken Galatasaray Lisesi'nde açılan Hilal-i Ahmer Sergisi için basılmış sergi nizamnamesinin tıpkı basım kitapçığı, Kızılay'ın duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, kanla ve ilk yardımla ilgili duyuru afişleri ve kitaplar, farklı dönemlerden yayınlar, 71 yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi ile ilgili dokümanlar, Hilal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok materyal sergide izleyiciyle buluşuyor. Sergide ayrıca Kızılay tarihi ve günümüz etkinlikleri temalı videolar, Kızılay'ın güncel sanat projesi olan Hilal-i Ahmer Koleksiyonundan Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök'ün çalışmaları, birbirini takip eden haftalık periyodlarla sergilenecek.

ARŞİVİN TOZLU RAFLARINDAN ÇIKARTILAN ÇOK ÖZEL BİR SEÇKİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, konuşmasında, Kızılay'ın bir buçuk asrı aşan tarihinde bölgemizin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından ve ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olduğunu belirtti.

Yavuz  "Kuruluş amacının ve hedeflerinin çok ötesinde birçok alanda faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet elini uzatan Kızılay'ımızın faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtılması için katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

'Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay' sergisinin önemine değinen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da "Arşivin tozlu raflarından çıkartarak oluşturduğumuz çok özel bir seçkiyi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde,  koleksiyoner Haluk Pert'in kıymetli destekleri ve Lütfi Şen'in kreasyonu ile milletimizle buluşturuyoruz. Pullar, afişler, kitapçıklar ve onlarca objenin, onlarca hikayenin üzerine sinmiş merhamet duygusunu görebileceğiniz, çok güzel bir sergi hazırladık" diye konuştu.

"KIZILAY SANAT'IN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUĞU VAR"

Kızılay Sanat'ın kuruluş amacına da dikkat çeken Kınık, "Kızılay Sanat'ın, insana bedeninin ihtiyacı olan gıdayı vermek kadar önemli bir sorumluluğu var; insanımızın sanata kültüre olan ihtiyacını karşılamak. Bu sergi bu sorumluluğun güzel adımlarından biri oldu.  Tüm sanatseverleri Covid19 tedbirleri kapsamında sergimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay' sergisi, Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde 27 Şubat 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Kızılay'ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay'ın 153 yıllık yolculuğunun tarihi belge ve materyalleri sergileniyor - Son Dakika
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