Türk sanatçı, Nijerya'daki çocuklara konser verdi - Son Dakika

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Nijerya'da çocuklara konser verdi.

Bayramoğulları'nın, başkent Abuja'da yeni açılan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk kültür merkezinde verdiği konsere çok sayıda öğrenci ve ebeveynleri katıldı.

Flüt sanatçısı Bayramoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Aralık'ta Abuja'da düzenlenecek 14'üncü Uluslararası Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmek için geldiğini söyledi.

Nijerya'ya üçüncü defa geldiğini anlatan Bayramoğulları, "Burada bir ihtiyaç var, Nijeryalılarla gönül bağı kurduk. Onlara yardımcı olmak için geldim ve ülkemi temsil edeceğim için çok mutluyum." dedi.

Bayramoğulları, festivaldeki konsere çocuklar katılamayacağı için YEE kültür merkezinde onlara özel etkinlik düzenlediklerini aktararak, çocukları çok istekli ve heyecanlı bulduğunu ifade etti.

Çocuklara Türk müziğini tanıttığını aktaran Bayramoğulları, "Türk müziklerinin dışında biraz dünya müziklerinden de çaldım. Çocuklar da katıldılar, hoşlarına giden parçalara de tempo tuttular bana eşlik ettiler." diye konuştu.

Nijerya YEE Müdürü Macit Koç, YEE'nin Nijerya'da Türk dili ve kültürünü tanıtmak gibi amaçlarının olduğunu söyledi.

YEE'nin Nijerya'da sadece Türk dili öğretmeye odaklamadığının altını çizen Koç, "Bugün flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları tarafından verilen konser, Türk kültürünün tanıtımına bir örnek." dedi.