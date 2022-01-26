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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

26.01.2022 17:57
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

TSKGV Hatay Fahri Tanıtım Kurulu Temsilci Rahmi Vardı, iki ilçede bulunan bin öğrenci ve ailelerine kışlık ayakkabı, mont, pantolon ve kazak dağıtımı yaptıklarını söyledi.

TSKGV olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini dile getiren Vardı, bağışçıların gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı

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Kırıkhan, Kumlu, Hatay, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Hatay'da öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika
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