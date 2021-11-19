Üye Girişi
Türkiye'de üretilen ilk kaykay "Burası Kaykay Parkı Değil" sergisinde - Son Dakika

Türkiye'de üretilen ilk kaykay "Burası Kaykay Parkı Değil" sergisinde

19.11.2021 12:32
Türkiye'de üretilen ilk kaykay "Burası Kaykay Parkı Değil" sergisinde

Macar Kültür Merkezi, tüm dünyada bir alt kültüre dönüşmüş kaykay sporunun Budapeşte'deki tarihini anlatan "Burası Kaykay Parkı Değil" isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

– Macar Kültür Merkezi, tüm dünyada bir alt kültüre dönüşmüş kaykay sporunun Budapeşte'deki tarihini anlatan "Burası Kaykay Parkı Değil" isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. 29 Ocak 2022'ye kadar ziyarete açık olacak sergide, Türkiye Kaykay Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında Türkiye'deki kaykay serüvenine yer verilirken Türkiye'de üretilen ilk kaykay ve kaykaycıların arşiv fotoğrafları da sergilendi.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul, Budapeşte'deki Deak 17 Gallery'nin, Budapeşte'de bir hobiden önemli bir alt kültüre dönüşen kaykaycılığın 1970, 1980 ve 1990'lı yıllar boyunca yaşam tarzı ve gençlik üzerindeki etkisini inceleyen "Burası Kaykay Parkı Değil" sergisi sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Zsolt Petranyi'nin yaptığı sergide sanatçı Attila Stark'ın eserleri yer aldı.

29 Ocak 2022'ye kadar ziyarete açık olacak sergide; kaykayın gelişimini, tasarımının tarihini ve kendine özgü hareketlerinin ortaya çıkışını objeler, arşiv fotoğrafları, eğilimleri belgeleyen görseller ve bu etkinliğe özel hazırlanan kısa röportajları sergilendi.

TÜRKİYE'NİN İLK EL YAPIMI KAYKAYI

Sergide Türkiye Kaykay Federasyonu ile iş birliği içinde, takım müdürü Cenk Kulioğlu'nun danışmanlığında kaykayın Türkiye'deki benzer serüvenine de yer verildi. Bu bağlamda Macar Kültür Merkezi'ndeki sergide; Tuncay Koçal'ın koleksiyonundan olan 1978'de Türkiye'de üretilen ilk kaykay, kaykaycıların arşiv fotoğrafları ve çeşitli videolara da yer verildi.

"YERALTI KÜLTÜRÜNÜN 1970'LERE DAYANAN BİR TARİHİ VAR"

Bedapeşte'nin kendisine has imkanları, farklılaşan topografyası ve kamusal alanlarıyla kaykaycılara tıpkı 40 yıl önceki gibi imkanlar sunduğunu dile getiren Küratör Zsolt Petranyi, sergiye ilgili, "Bir sanat tarihçisi olarak farklı sınır alanlarını keşfetmeye çalışıyorum. Bu sergiyi hazırlarken üç önemli kavram üzerinde durduk; 'Yaratıcılık', 'risk' ve 'birliktelik'. Bu yer altı kültürünün Macaristan'da 1970'lere dayanan bir tarihi var. Komünist dönemde, kaykay kültürü özgürlüğü de ifade ediyordu. Dolayısıyla o zamandan bugüne gelen kültürün içinde birçok tabaka bulunuyor. Yine de büyük resme baktığımızda, gençlerin eski nesillere nasıl direndiğini, dayanışmasını gösteren bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Budapeşte'yi keşfeden gençlerin, kendilerine yeni mekanlar bularak orayı kendi isteklerine göre tasarlaması ve bunu bir dayanışma içinde yapmaları en ilgi çekici kısım" diye konuştu.

MACARİSTAN'DAKİ BİR KAYKAYCI, İLK KAYKAYINI TÜRKİYE'DEN ALDI

İlk önce Budapeşte'de gerçekleşen serginin ikinci ayağının Türkiye olmasını özellikle istediklerini söyleyen Petranyi, "Biz Budapeşte'de bu sergiyi yaptık. İkinci ayağı da İstanbul oldu. Bunu çok önemsediğimi söyleyebilirim. Çünkü Macaristan'daki ilk kaykaycılardan biri 70'li yıllarda, ilk kaykayını Türkiye'den aldı. Yani aramızda böyle bağlar var. Buradaki kaykaycılardan, Kaykay Federasyonu'ndan birçok materyal istedik. İlk kaykayı ve kaykaycıların arşiv fotoğraflarını derledik. 80'li yıllarda Macaristan'a gelen bir Türk kaykaycının fotoğraflarına da sergide yer vermiş olduk" diyerek ileriki süreçte sergiyi farklı ülkelerde de düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

"EL YAPIMI ESERLER ÇOK DEĞERLİ"

Attila Stark ise, "Tipografik ve tabaka olarak, resimlerin yanında biraz daha 'kendin yap' tarzında bir sergi olsun istedik. Tamamen grafitiye bir ileti yapmak istemedik, kendi tipografisi olan eserler sunduk. Bu sergi için ayrıca bir font oluşturduk. Eserlerin yanında duvarlara da kendi elimizle çizdiğimiz figürler, yazdığımız yazılarla yer altı kültürünü yansıtmak istedik. Başta kendi çalışmalarım olmak üzere el yapımı her esere çok önem veriyorum. Çünkü el yapımı eserler, çok değerli. Burada da küratörümüz ile birlikte kaykaycıların tarzına uyumlu bir şekilde çalışarak etkileşim oluşturduk. Sergimizde de bunu sanatseverlerle buluşturduk" diye konuştu.


- İstanbul
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde
Türkiye'de üretilen ilk kaykay Burası Kaykay Parkı Değil sergisinde

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de üretilen ilk kaykay 'Burası Kaykay Parkı Değil' sergisinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik 12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı

Son Dakika Haberleri
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:29 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı         
15:55
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 12:37:12. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de üretilen ilk kaykay "Burası Kaykay Parkı Değil" sergisinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement