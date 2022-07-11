Türkiye'nin 100 yıllık ikiz ve üçüz doğum rakamlarına göre Şanlıurfa ilk sırada - Son Dakika
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Türkiye'nin 100 yıllık ikiz ve üçüz doğum rakamlarına göre Şanlıurfa ilk sırada

11.07.2022 13:24
Türkiye'nin 100 yıllık ikiz ve üçüz doğum rakamlarına göre Şanlıurfa ilk sırada

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanına göre, 1923'ten bu yana 542 bin 696 ikiz, 20 bin 121 üçüz doğum gerçekleşti.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanına göre, 1923'ten bu yana 542 bin 696 ikiz, 20 bin 121 üçüz doğum gerçekleşti. Şanlıurfa hem üçüz hem ikiz doğum sayısı bakımından ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla MERNİS veri tabanından derlediği 81 ile ait bilgilere göre, 1923'ten bugüne kadar Türkiye genelinde 542 bin 696 ikiz doğum, 20 bin 121 üçüz doğum gerçekleşti.

En fazla ikiz ve üçüz doğumun yapıldığı il sıralamasında Şanlıurfa ilk sırayı aldı. Şanlıurfa'da 100 yıllık süre içinde 33 bin 602 ikiz doğum, bin 411 üçüz doğum gerçekleşti.

İkiz doğum sıralamasında 18 bin 426'la Diyarbakır ikinci, Konya 18 bin 198'la üçüncü oldu.

Üçüz sıralamasında ise Konya 905 doğumla ikinci, Hatay 756 ile üçüncü, Gaziantep ise 752 ile dördüncü sırada yer aldı.

En az ikiz ve üçüz doğumun görüldüğü iller

Verilere göre 100 yılda en az ikiz doğum 749'la Yalova'da, en az üçüz doğum ise 34'le Tunceli'de görüldü.

En az ikiz doğum sıralamasında Yalova'yı bin 293'le Bilecik, bin 344'le Tunceli, bin 670'le Bayburt, bin 819'la Bartın takip etti.

En az üçüz doğumun gerçekleştiği Tunceli'nin ardından sıralama Yalova (37), Bilecik (49), Hakkari (56), Kırklareli (59) şeklinde oldu.

İstanbul ikizde 7, üçüzde 12. sırada

MERNİS veri tabanına göre nüfus yoğunluğu en kalabalık il olan İstanbul ikiz doğum sıralamasında 81 il içinde 7. olurken, üçüz doğum sıralamasında 12. sırada yer aldı.

İstanbul'da 100 yıllık süreçte 13 bin 784 ikiz, 405 de üçüz doğum gerçekleşti.

İkiz doğumda 11 bin 934'le 11. sırada bulunan Ankara, 366 üçüz doğumla 14. oldu.

İzmir 100 yılda 9 bin 547 ikiz doğumla 81 il arasında 19., 290 üçüz doğum sayısıyla 26. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin 100 yıllık ikiz ve üçüz doğum rakamlarına göre Şanlıurfa ilk sırada - Son Dakika

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