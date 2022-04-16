Türkiye sağlık turizminde atağa geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye sağlık turizminde atağa geçti

16.04.2022 11:13
Türkiye sağlık turizminde atağa geçti

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, sağlık turizmi için Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden yoğun ilgi olduğunu işaret ederek "Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar...

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, sağlık turizmi için Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden yoğun ilgi olduğunu işaret ederek "Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar gelir hedefinin üzerine çıktık." dedi.

Kanpolat, AA muhabirine, salgından sonra sağlık turizminde önemli bir artış olduğunu belirterek özellikle AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye daha fazla hasta geldiğini söyledi.

Birçok ülkenin tercihinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kanpolat, hastaların en çok diş tedavisi, onkolojik ameliyatlar, estetik ve mide ameliyatları için geldiğini vurguladı.

Türk cumhuriyetlerinden gelen hasta sayısının yüzde 200 arttığına değinen Kanpolat, "Özellikle onkoloji hastalarında ciddi bir artış var. Sağlık turizminde dünyada 100 milyar dolarlık bir hacim var. On yılda verilen mücadeleyle ülkemiz sağlık turizminde ilk beşe tırmanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar gelir hedefinin üzerine çıktık." ifadesini kullandı.

"Turist sağlığı ile sağlık turizmi farklı"

Turist sağlığı ile sağlık turizminin farklı olduğunu, bunun bazen karıştırılabildiğini aktaran Kanpolat, Kovid-19 salgını sürecinde insanların psikolojik olarak çok yıprandığını, kendi sağlığına önem verenlerin tedavi için geldiğini söyledi.

Afrika ülkelerinden de yoğun hasta geldiğini aktaran Kanpolat, İngiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupalı hasta sayısının ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Avrupa'dan fizik tedavi ve ameliyatlar için Türkiye'yi tercih eden yaşlıların da arttığına dikkati çeken Kanpolat, "Sağlık turizminde son yıllarda Avrupa'dan gelenlerin ilk sıralara yükselmesi bizi mutlu etti. Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünü salgın sürecinde tüm dünya gördü. Ülke ülke gezip şifa bulamayan hastaların tercihi de Türkiye oluyor." dedi.

"Rusya'dan yoğun bir talep var"

Kanpolat, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce neticelendirilmesini temenni ederek sağlık turizmi açısından Rusya'dan normalde var olan talebin savaştan sonra çok daha arttığını aktardı.

Türkiye'de sağlık turizminden yıllık elde edilen gelirin 10 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kanpolat, "Savaştan sonra Rusya'dan tedavi için yoğun bir talep var. Savaştan sonra da Rusya ve Ukrayna'nın tercihi yine Türkiye olacaktır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin gururu oldular.. 40 ülke 210 noktada Türk Bayrağı'nı taşıyorlar Türkiye'nin gururu oldular.. 40 ülke 210 noktada Türk Bayrağı'nı taşıyorlar Lüks yat talebinde anormal artış; siparişler geri dönüyor Lüks yat talebinde anormal artış; siparişler geri dönüyor

Togo Cumhuriyeti, Sağlık turizmi, Türkiye, dolar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye sağlık turizminde atağa geçti - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye sağlık turizminde atağa geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement