Üye Girişi
"Türkiye Sinagogları" Fotoğraf Sergisi Edirne'de açıldı - Son Dakika

"Türkiye Sinagogları" Fotoğraf Sergisi Edirne'de açıldı

25.11.2021 17:30
"Türkiye Sinagogları" Fotoğraf Sergisi Edirne'de açıldı

500. Yıl Vakfı tarafından hazırlanan "Türkiye Sinagogları" Fotoğrafları Sergisi, Edirne Büyük Sinagogu'nda yerleşkesinde yer alan Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde açıldı.

500. Yıl Vakfı tarafından hazırlanan "Türkiye Sinagogları" Fotoğrafları Sergisi, Edirne Büyük Sinagogu'nda yerleşkesinde yer alan Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, serginin açılışında, Türk Yahudi toplumunun Edirne'den fiziki olarak uzakta olsalar da kente olan gönül bağlarını canlı ve diri tutmayı başardıklarını söyledi.

Fotoğraf sergisinin Edirne'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümüne denk gelmesinin ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu belirten Canalp, "Serginin tanıtım fotoğrafı olarak Edirne Büyük Sinagogu'nun seçilmiş olması da bizim açımızdan da ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bütün Edirnelileri bu sergiyi gezmeye davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın fotoğraf alanında bir marka olduğunu söyledi.

Sergide, Edirne Büyük Sinagogu'nda 41 yıl kendisi tarafından kıyılan nikahın fotoğraflarının da yer almasının ayrı bir anlamı olduğunu belirten Gürkan, "Türk Musevi Cemaatine ve 500. Yıl Vakfı'na teşekkür ediyorum. Hepsi Edirne'nin değerleri. Bu anlamda bağın kopmamış ve sürdürülebiliyor olması çok önemli. 2022 Edirne Yılı'nda çok daha değerli ortak çalışmaları birlikte yapacağız." diye konuştu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ise son dönemde yapılan restorasyonların vurgulanması açısından Keribar'ın yaptığı çalışmanın değerli olduğunu belirterek, 500. Yıl Vakfı'na teşekkür etti.

500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya da vakfın hazırlamış olduğu kitabı ve kitapta yer alan fotoğrafların sergisini Edirnelilerle paylaşmak istediklerini belirtti.

Sergide son 15 yılda restore edilmiş olan Edirne'deki Büyük Sinagog başta olmak üzere sinagogların fotoğraflarının ağırlık teşkil ettiğini aktaran Ovadya, kitabın, sinagogların fotoğraflarıyla ilgili Türkiye'de kalıcı bir eser olacağını belirtti.

Açılışın ardından Ovadya, davetlilere fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Sergide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından son dönemde restore ettirilmiş sinagoglar başta olmak üzere, Türkiye'deki sinagogların fotoğrafları yer alıyor. Sergi 15 gün gezilebilecek.

.

Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Türkiye Sinagogları' Fotoğraf Sergisi Edirne'de açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı 17:55 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı 15:45 Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Son Dakika Haberleri
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı         
17:59
Ete zam yapmayacaklarını açıklayan kasapların bir talebi var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın Ete zam yapmayacaklarını açıklayan kasapların bir talebi var: Şu an para kazanmıyoruz, KDV'yi kaldırın         
17:46
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 18:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: "Türkiye Sinagogları" Fotoğraf Sergisi Edirne'de açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement