"Türkiye Sinagogları" Fotoğraf Sergisi Edirne'de açıldı - Son Dakika

500. Yıl Vakfı tarafından hazırlanan "Türkiye Sinagogları" Fotoğrafları Sergisi, Edirne Büyük Sinagogu'nda yerleşkesinde yer alan Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, serginin açılışında, Türk Yahudi toplumunun Edirne'den fiziki olarak uzakta olsalar da kente olan gönül bağlarını canlı ve diri tutmayı başardıklarını söyledi.

Fotoğraf sergisinin Edirne'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümüne denk gelmesinin ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu belirten Canalp, "Serginin tanıtım fotoğrafı olarak Edirne Büyük Sinagogu'nun seçilmiş olması da bizim açımızdan da ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bütün Edirnelileri bu sergiyi gezmeye davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın fotoğraf alanında bir marka olduğunu söyledi.

Sergide, Edirne Büyük Sinagogu'nda 41 yıl kendisi tarafından kıyılan nikahın fotoğraflarının da yer almasının ayrı bir anlamı olduğunu belirten Gürkan, "Türk Musevi Cemaatine ve 500. Yıl Vakfı'na teşekkür ediyorum. Hepsi Edirne'nin değerleri. Bu anlamda bağın kopmamış ve sürdürülebiliyor olması çok önemli. 2022 Edirne Yılı'nda çok daha değerli ortak çalışmaları birlikte yapacağız." diye konuştu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ise son dönemde yapılan restorasyonların vurgulanması açısından Keribar'ın yaptığı çalışmanın değerli olduğunu belirterek, 500. Yıl Vakfı'na teşekkür etti.

500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya da vakfın hazırlamış olduğu kitabı ve kitapta yer alan fotoğrafların sergisini Edirnelilerle paylaşmak istediklerini belirtti.

Sergide son 15 yılda restore edilmiş olan Edirne'deki Büyük Sinagog başta olmak üzere sinagogların fotoğraflarının ağırlık teşkil ettiğini aktaran Ovadya, kitabın, sinagogların fotoğraflarıyla ilgili Türkiye'de kalıcı bir eser olacağını belirtti.

Açılışın ardından Ovadya, davetlilere fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Sergide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından son dönemde restore ettirilmiş sinagoglar başta olmak üzere, Türkiye'deki sinagogların fotoğrafları yer alıyor. Sergi 15 gün gezilebilecek.

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