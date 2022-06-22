Türkmenistan'da kültür haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Türkmenistan'da kültür haftası etkinlikleri başladı

22.06.2022 16:35

Türkmenistan'ın Mari vilayetinde kültür haftası etkinlikleri başladı.

Türkmenistan'ın Mari vilayetinde kültür haftası etkinlikleri başladı.

Ülkenin güneyindeki Mari vilayetinin aynı adlı şehrinde başlayan kültür haftasının açılışı Ruhuyet Sarayı'nda yapıldı. Etkinliğe Kültür ve Medyadan Sorumlu Bakan Mehricemal Mammedova, medya kuruluşlarının yöneticileri, sanatçılar ve ülkenin her yerinden misafirler katıldı.

Bu sene onuncu kez düzenlenen kültür etkinliğinde, katılımcılar Ruhuyet Sarayı meydanında açılan güzel sanatlar, Türkmen yöresel kıyafetler, Türkmen milli müzik aletleri ve kitap sergisini gezdi.

Açılış konuşmasında Mammedova, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Etkinlik, ülkenin ünlü sanatçılarının şarkıları ve dans gruplarının görsel şölenleriyle devam etti.

Etkinlik kapsamında Mari Oteli'nde "Medyanın Rolü" başlıklı forum düzenlendi. Medya kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı foruma yabancı medya temsilcileri çevrim içi bağlandı. Medyanın etkisi ve önemi gibi konuların ele alındığı forumda Anadolu Ajansı Türkmenistan muhabiri de Türkiye ile Türkmenistan arasındaki medya anlaşması ve iş birliği konusuna vurgu yaptı.

Mari vilayetinde bulanan tarihi Merv kenti 2015'te "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkmenistan'da kültür haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

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