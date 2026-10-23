Tuzlu kahve artık damat sınavı, üretici Talas deterjan gibi maddelere karşı uyardı - Son Dakika
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Tuzlu kahve artık damat sınavı, üretici Talas deterjan gibi maddelere karşı uyardı

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Tuzlu kahve artık damat sınavı, üretici Talas deterjan gibi maddelere karşı uyardı
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Tuzlu kahve, görücü usulünde gelinin evlenmek istemediğini belirtme yöntemiyken bugün damadın sevgisini ve sadakatini sınama amacıyla sürdürülüyor. Üretici Tayfun Talas ise geleneğin deterjan gibi zararlı maddelerle kötüye kullanılabildiğini söyleyip normal sürdürülmesini önerdi.

Türk kültürünün önemli gelenekleri arasında yer alan tuzlu kahve, geçmişte görücü usulü evliliklerde gelinin damadı istemediğini ifade etme yöntemi olarak kullanılırken, günümüzde damadın sevgisini ve sadakatini ölçmeye yönelik bir geleneğe dönüştü.

Türk kahvesi, Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü geçmişi ve kültürel anlamıyla Türk toplumunda önemli bir yere sahip. Kahvenin özellikle kız isteme merasimlerinde tuzlu hazırlanarak damada sunulması keyifli anlara dönüştü. Ancak geçmişte görücü usulü evliliklerde gelinin evlenmek istemediğini karşı tarafa ifade etmek amacıyla kahveye tuz konulduğu belirtilirken, günümüzde bu gelenek farklı bir anlam kazanarak damadın sevgisini ve sadakatini sınama amacıyla sürdürülüyor.

"Evlenmek istemiyorsa kahveye tuz atılırmış"

Türk kahvesinin kültürel önemine ve tuzlu kahve geleneğinin geçmişten günümüze geçirdiği değişime değinen 4'üncü kuşak kahve üreticisi Tayfun Talas, "Türk kahvesi itibarlı bir içeceğimizdir. Özel konukları evlerimizde ağırlarken kahve yaptığımızda onlara daha çok değer verdiğimizi hissettiririz. Bu yüzden Türk kahvesi kültürel olarak uzun yıllardır toplumumuzda önemli bir yere sahip. Osmanlı döneminde kahve, isteme merasimlerinde de ikram ediliyordu. Görücü usulü olduğu için gelin kahveye tuz atarmış. Bunun sebebi, gelinin damadı hiçbir şekilde tanımaması ve evlenmek istemiyorsa kahveye tuz atmasıymış. Evlenmek istiyorsa normal bir kahve hazırlarmış" dedi.

Tuzlu kahve geleneğinin zaman içerisinde farklı bir anlam kazandığını dile getiren Talas, günümüzde damadın sevgisini, sadakatini ve güvenini ölçmek amacıyla kahveye tuz konulduğunu söyledi. Damadın tuzlu kahveyi içmesinin sevgisinin ve bağlılığının göstergesi olarak yorumlandığını belirten Talas, geleneğin uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti.

"Bu geleneği normal bir şekilde devam ettirmeyi tavsiye ediyoruz"

Geleneğin bazı durumlarda eğlence amacıyla yanlış uygulanabildiğine dikkat çeken Talas, "Bu gelenek geçmişten geleceğe bu şekilde taşınmış olmasına rağmen günümüzde özellikle tercih edilen bir kültür. Uzun yıllardır devam eden adetin maalesef günümüzde kötüye kullanıldığı durumlar da yaşanabiliyor. Eğlence amaçlı kahvenin içine deterjan gibi farklı zararlı maddeler atılabiliyor ve bunlar sağlığa zarar verebiliyor. Biz bu tarz uygulamaları yapmamayı, geçmişten gelen bu anlamlı geleneği normal bir şekilde devam ettirmeyi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTuzlu KahveKültürTalasYaşamSon Dakika

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