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TYB'nin 2020 ödülleri "Yedi Güzel Adamın" kentinde sahiplerine verildi - Son Dakika

TYB'nin 2020 ödülleri "Yedi Güzel Adamın" kentinde sahiplerine verildi

13.11.2021 19:38
TYB'nin 2020 ödülleri "Yedi Güzel Adamın" kentinde sahiplerine verildi

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği ve geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni", Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği ve geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni", Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Kentteki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde organize edilen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ödül alan katılımcıları şiir ve edebiyatın kentinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentin edebiyattaki başarısını ulusal ve uluslararası etkinliklerle dünyaya tanıttıklarını ifade eden Güngör, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmak adına kültür faaliyet yapmıyoruz. Şehrimizin var olan markasını uluslararası düzeyde tescillemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl çalışmamızı yedek listeye dahil olarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. Diyoruz ki bizim sloganımız 'Kahramanmaraş'ta her 3 kişiden 4'ü ya şair yada yazardır'. Bunu söylediğimizde matematikçiler itiraz ediyor ama bu matematiksel bir söylem değil, edebi bir söylemdir." dedi.

"Ödülün 40. yılına layık bir tören oldu"

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise TYB'nin ödül törenin 40 yıldır istikrarla devam ettiğini belirtti.

Yedi Güzel Adam'ın kentinde töreni düzenlemekten dolayı heyecan yaşadıklarını anlatan Arıcan, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş şehrimiz belki de dünyada çok nadir olan bir durumu tescil ettirme adına bir girişimde bulundu. Yedi Güzel Adam'ın Türkiye'de tanındığı edebiyat ve şiir şehrini bir edebiyat şehri olarak UNESCO'ya başvurarak tescilliyor olması da ayrıca önem kazanıyor. TYB olarak biz de başvurularında destek sunan ve niyet mektubu sunan bir kuruluşuz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dün Türk Devlet Teşkilatı kuruldu. Artık kültürümüzün çok önemli isimlerini başta Yedi Güzel Adam olmak üzere bu ustalarımızı Türk dünyasına tanıtmamız gerekiyor. Yedi Güzel Adam'ın eserlerinin bu dillere çevrilmesi gerekiyor. Sadece bu mu artık dünya edebiyatına tanıtılmasının zamanı gelmiştir. Biz bu anlamda edebiyat, şiir ve Yedi Güzel Adam'ın şehrinde olmaktan onların yetiştiği bu sokaklarda olmaktan mutluyuz. Ödül töreni belki de bu yıl çok daha anlamlı oldu. Her yıl anlamlıydı ve değerliydi ama Yedi Güzel Adam'ın şiirin ve edebiyatın kentinde ödülün takdim edilmiş olması da gerçekten bu ödülün 40. yılına layık bir tören oldu."

Organizasyona, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ödüle layık görülen yazar, şair ve akademisyenler katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Hikaye dalında "Gömleği Yalnız" kitabıyla Mustafa Şahin, şiir dalında "Bütün Ayrılıklar" kitabıyla Suavi Kemal Yazgıç, roman dalında "Kalbin Arka Odası" eseriyle Ayşegül Genç, deneme dalında "Benim Dağlarım" kitabıyla Dursun Çiçek, araştırma dalında "Ethostan Ahlaka" eseriyle Hümeyra Özturan, fikir dalında "Osmanlı Düşüncesi" eseriyle Tahsin Görgün, inceleme dalında "Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu'nun Fethi" eseriyle İbrahim Tellioğlu, hatıra dalında "Kendimden Kendime" eseriyle Emine Işınsu, gezi dalında "Şehir Kokusu" kitabıyla Mehmet Mazak, edebi tenkit dalında "Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler" kitabıyla İbrahim Kavaz, tercüme dalında Taha Abdurrahman'ın "Ahlak Sorunsalı Batı Modernitesinin Ahlaki Eleştirisine Bir Katkı" eserindeki tercümesiyle Tahir Uluç, biyografi dalında "Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat" kitabıyla Alim Kahraman, çocuk yayınlarında "Değerli Masallar" eserleriyle Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları bu yılın ödül alan isimleri oldu.

"Basın yayın alanında da ödüller sahiplerine teslim edildi"

Basın alanında da "Basın Fıkra" kategorisinde Merhaba gazetesinden Hüzeyme Yeşim Koçak, röportajda Star gazetesinden Hale Kaplan, fikir kategorisinde Yenisöz gazetesinden Ahmet Doğan İlbey, kültür-sanat haberleri dalında Karar gazetesinden Saliha Sultan, dergi yayıncılığında Ay Vakti, Türk Müziği'nde "Evlad-ı Fatihan'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2" eseriyle Ubeydullah Sezikli, TV Belgesel dalında TRT Belgesel'de yayınlanan "Anne Gidince" belgeseliyle Zeynep Keçeciler, Halk Kültürü dalında " Konya'da Kültürel Hayat" eseriyle Ali Işık, TV Dizi dalında TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, Şehir Kitabı dalında "Şehir ve Modern" eseriyle Ekrem Özdemir, Radyo Programı dalında TRT Nağme'de yayınlanan "Musikiye Dair" programıyla Mustafa Doğan Dikmen ödül alanlar arasında yer aldı.

Kamu Yayıncılığı kategorisinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Yayıncılık Özel kategorisinde Ketebe Yayınları, Elektronik Yayıncılık kategorisinde ise "Fikircografyasi.com" ödül aldı.

Program, ödül alan katılımcıların protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kahramanmaraş, Şiir, Türk, Tyb, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TYB'nin 2020 ödülleri 'Yedi Güzel Adamın' kentinde sahiplerine verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TYB'nin 2020 ödülleri "Yedi Güzel Adamın" kentinde sahiplerine verildi - Son Dakika
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