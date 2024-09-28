Batı medyası yine iç maymunu oynadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Batı medyası yine iç maymunu oynadı

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Dünya medyası, Gazze'de bir yıla yakın süredir masum sivilleri öldürme emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yine ikiye bölündü. Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada protesto edilmesi batı medyasında yer bulamadı.

28.09.2024 11:37
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşma dünya medyasında iki ayrı şekilde ele alındı. İsrail'e yakın politikalar yürüten Batı ülkelerindeki medya, Netanyahu'nun salonda uğradığı protestoyu görmezden gelmesi dikkati çekti.

Dünya medyası, Gazze'de bir yıla yakın süredir masum sivilleri katletme emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ikiye bölündü. Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiği sırada Türk heyeti dahil birçok yetkili salonu terk etti. Ancak Batı medyası boşalan salonu göstermek yerine Netanyahu'nun propagandasına geniş yer verdi.

Üç maymunu oynadılar: Boş salonu görmezden geldiler

YİNE ÜÇ MAYMUNU OYNADILAR

Netanyahu kürsüden, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da yaptığı katliamları savundu. Lübnan ve İran'a yönelik tehditler savurdu. Batı medyası ise İsrail Başbakanı'nın ağzından çıkan sözleri birebir takipçilerine aktarırken salonda ve salon dışında Netanyahu'ya karşı düzenlenen protestolara karartma uyguladı.

Konuşmayı haberleştiren Amerikan Washington Post gazetesinin "Ateşkes çağrıları sırasında Netanyahu BM'de konuştu" başlığıyla verdiği haberinde protestolar nedeniyle salonun boşaldığına ilişkin ayrıntı vermediği görüldü. New York Times gazetesi de "Lübnan Saldırısı Sırasında Meydan Okuyan Netanyahu, İsrail'in 'Kazandığını' İlan Etti" başlığını kullandığı haberinde Netanyahu'ya yönelik protestolara yer vermedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Netanyahu'nun "İsrail barış istiyor" sözlerini manşete taşıması dikkati çekti. Sosyal medya kullanıcıları Reuters'ın bu başlıkla açıkça İsrail propagandası yaptığını, İsrail'in barış istemesi halinde bugüne kadar binlerce masum sivili katletmeyeceğini vurguladı.

Buna karşın İngiliz The Guardian gazetesi, Netanyahu'nun salona girişine dair anonsun yapılmasıyla birçok yabancı temsilcinin salonu terk ettiğini olay anındaki videolarla paylaştı.

Üç maymunu oynadılar: Boş salonu görmezden geldiler

AĞIZ BİRLİĞİ ETMİŞCESİNE

Amerikan Association Press, Netanyahu'nun Hizbullah'a yönelik hedeflerini gerçekleştirene kadar savaşmaya devam edeceklerine dair sözlerini ön plana çıkardı. Buna karşın Lübnan'da öldürülen 540 sivilden bahsetmedi.

Fransız gazetesi Le Figaro ile Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Netanyahu'nun Lübnan'ı vurmaya devam edeceklerini İran'ı tehdit ettiğini başlığa çekerek protesto görüntülerine yer vermedi. Rus resmi haber ajansı Itar Tass da Netanyahu'nun Gazze'de tam zafer beklediğine yönelik açıklamalarını vermekle yetindi.

Üç maymunu oynadılar: Boş salonu görmezden geldiler

ARAP MEDYASI BATI MEDYASINDAN AYRIŞTI

Arap medyası ise salondaki protestoyu detaylarıyla takipçilerine ulaştırdı. körfezin önemli medya kuruluşlarından Gulf Times, Hamas'ın Netanyahu'nun BM'deki konuşmasına verdiği tepkiyi de haberleştirirken, bölgedeki bir diğer önemli basın kuruluşu Şark al Awsat, Lübnan Meclis sözcüsü Nebi Berri'nin Netanyahu'ya verdiği tepkiyi haberleştirdi. MENA news, Netanyahu'nun konuşması sırasında protestolarla karşılaştığını vurguladı. El Cezire, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'i "İsrail karşıtı topluluk" olarak hedef alan sözlerini ve Netanyahu'nun New York'ta kaldığı otelin önünde protesto edilmesini ayrı ayrı haberleştirdi.

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Son Dakika Kültür Sanat Batı medyası yine iç maymunu oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gursel kalen:
    Kim protesto etti. İki tane Hizbullah’a ve Hamas terör örgütü destekleyenlerin salonu terk etmesini mi protesto sayıyorsun. Asamı alkışladılar senin haberin yok mu? 1 0 Yanıtla
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