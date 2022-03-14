Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi

14.03.2022 18:38
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Erzincan'a ulaştı.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Erzincan'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan kafileler halinde getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen ve birçoğu Türk vatandaşı olan Ahıska Türkleri, çeşitli nedenlerle yeniden bu ülkeye gitmişti.

Bir süredir orada bulunan ve çıkan savaşın ardından Türkiye'ye dönemeyen Ahıska Türkleri, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla yaklaşık 5 günlük yolculuk sonrası Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki evlerine kavuştu.

Ahıska Türkleri, yakınları tarafından Üzümlü İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılandı.

Ukrayna'da yaşadıklarını anlatan Ruslan Kaya, "Allah razı olsun bizim büyüklerimizden, konvoy yaptılar yolumuzu açtılar, çıktık geldik. Ciddi savaş oluyor ama Allah'a şükür buraya kadar devletimiz sahip çıktı. Bu kadar yolda hizmet verdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şamil Süleymanlı da, ateş altından geldiklerini belirterek, "Ateş altındaydık şimdi Erzincan Üzümlü ilçesine geldik. Orası çok ateş içinde durum çok kötü. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bize yardımcı oldu. Sadece bizi çıkartmadı, bizim Azeri arkadaşlarımızı da çıkarttı. Türkiye bütün milleti çıkartıyor." diye konuştu.

Kendilerine destek olan ve Türkiye'ye getiren herkese teşekkür eden Gülnara Yiğit ise, herkesin sağlıklı şekilde geldiğini, bombardımanların çok olduğunu dile getirerek, "Orada patlama var bizi de devlet getirdi. Her şey çok güzel, çoluk çocuğumuzla geldik. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Medine Gaffarova, Ukrayna'da ateş altında kötü günler yaşadıklarını, Türkiye'de güzel şekilde ağırlandıklarını, geldiği için mutlu olduğunu aktardı.

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi

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Ahıska Türkleri, Erzincan, Türkiye, Ukrayna, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Erzincan'a geldi - Son Dakika
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