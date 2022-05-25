Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'ni 6 bin 200 kişi izledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mayıs tarihlerinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali tamamlandı.

Toplamda 4 müzikalin, 5 kez sahnelendiği festivali 6 bin 200 kişi izledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Samsun ve Antalya müdürlüklerince hazırlanan 3 müzikal ve 1 çocuk müzikalinin izleyicinin beğenisine sunulduğu festivalde, temsiller Mavera Kültür Sanat Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar sahnelerinde gerçekleştirildi.

Festivalde, "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Sihirbaz Oz", "Kanlı Nigar" ve "Memleketim" eserleri yer aldı.