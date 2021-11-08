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"Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu" Bursa'daki programla son buldu - Son Dakika

"Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu" Bursa'daki programla son buldu

08.11.2021 10:00

İstanbul Sultanahmet Vakfı Yazma Eser Araştırmaları Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lübnan Trablus Üniversitesinin düzenlediği "Hicri 7.

İstanbul Sultanahmet Vakfı Yazma Eser Araştırmaları Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lübnan Trablus Üniversitesinin düzenlediği "Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu", Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki programla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk 2 günü İstanbul Sultanahmet Medresesi'nde, son 2 günü de Bursa'da Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma dünyanın dört bir tarafından gelen birçok ilim adamı katıldı.

Açıklamada, sempozyumun kapanış programındaki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilim adamlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Önemli bir sempozyumun Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Aktaş, Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası 2. Murad'ın da türbesinin bulunduğu, aynı zamanda hüzün kabri Muradiye Külliyesi'nde alimleri ağırlamanın onur verici olduğunu aktardı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "Bizler çağ açıp çağ kapatan, ilmiyle dünyanın dört bir tarafına esenlik, huzur ve medeniyet götüren bir neslin mirasçılarıyız. Tarihimizle ve ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Bunu sadece övünmeyle bırakmamak lazım. Özellikle İslam kültür ve medeniyetinin daha çok hedef alındığı bu dönemde daha çok çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz. O dönemde yaşamış birçok alimin eserleri bizlere yol göstermektedir." ifadelerini kullandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Üniversite bünyesinde 7 binden fazla İslam coğrafyasından gelen öğrenci bulunduğunu aktaran Kılavuz, bu tür organizasyonlara devam edeceklerini bildirdi.

İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman ise sempozyuma katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Rektör Prof. Dr. Kılavuz'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Sultanahmet, İstanbul, İslam, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu' Bursa'daki programla son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu" Bursa'daki programla son buldu - Son Dakika
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