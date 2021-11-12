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UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı

12.11.2021 16:03
UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki ve Hitit dönemine ait birçok eserin yer aldığı Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki kurtarma çalışmaları, 31 yıl sonra tekrar başladı.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki ve Hitit dönemine ait birçok eserin yer aldığı Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki kurtarma çalışmaları, 31 yıl sonra tekrar başladı.

İslahiye ilçesinin 23 kilometre güneyindeki Yesemek Mahallesi'nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, döneminde Yakın Doğu'nun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi özelliğiyle dikkati çekiyor.

Tarihte taş blokların taş ocağından kesilmesinden, değişik türde heykellerin taslak haline getirilmesine kadar pek çok aşamanın öğrenilebilmesine olanak sağlayan alanda aslan heykelleri, savaş kabartmaları yer alıyor.

Arkeolog İlhan Temizsoy'un yürüttüğü kazı ve restorasyon çalışmalarının 1990 yılında tamamlanmasının ardından Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in başkanlığında kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, Yesemek'in tarihi açıdan önemli olduğunu söyledi.

Yesemek'te durdurulan kazı çalışmalarının 31 yıl sonra tekrardan başlamasından dolayı mutluluk yaşadıklarını ifade eden Çomak, "İlçede eş zamanlı yürütülen iki kurtarma kazımız daha var. Şu anda Yesemek'te ve müze alanın biraz kuzeyine doğru yönelen tarafta başlatıldı. İnşallah açık hava müze alanımızdaki gezi güzergahını daha da geniş projelendirerek buraya gelen ziyaretçilerimiz daha fazla eser görebilmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ise yaptıkları çalışmalarla Yesemek Heykel Atölyesi'nin tarihine yönelik bilgi edineceklerini belirtti.

Araştırmalarıyla önemli sonuçlar alacaklarını anlatan Engin, "Yesemek Heykel Atölyesi, Geç Hitit Dönemi'ne değil, Hitit İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğunu ve muhtemelen birkaç yüzyıl daha eski bir tarihe dayandığını ortaya koyduk. Yesemek'te ilk etapta 600 metrekare alanda 31 yıl sonra başlanan kurtarma kazılarında hedefimiz heykel üretim teknikleri, aşamaları hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşmak. Diğer taraftan tarihlendirmeye katkı sunacak bulgulara ulaşmak istiyoruz. Açığa çıkacak heykellerle Açık Hava Müzesi'nin boyutu genişleyecek, teşhir alanın yeni düzenlemelerle büyüyecek." diye konuştu.

UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı
UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı
UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı
UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı
UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı

Gaziantep, Heykel, Savaş, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: UNESCO listesindeki tarihi Yesemek'te 31 yıl sonra kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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